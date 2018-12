Siebe Schrijvers: 'Ik heb nooit gepanikeerd'

Het was vorige vrijdag even spannend voor Siebe Schrijvers (22). Om 18 uur startte in Bologna de loting voor de eindronde van het EK U21 in juni volgend jaar. En om 20.30 uur begon de terugronde in de Jupiler Pro League, met een thuiswedstrijd van Club Brugge tegen Zulte Waregem. In het ene elftal is hij aanvoerder, in het andere de cotopschutter, samen met Wesley. Niet slecht voor iemand van 22, die pas van de zomer verhuisde van de ene kant van het land naar de andere. Van Genk, waar hij veertien jaar voetbalde, naar Club Brugge, waarmee hij vandaag aantreedt in de Champions League bij Borussia Dortmund. En tussendoor vind je hem geregeld in Tubeke, wanneer de Beloften verzamelen blazen. Het was ook daar dat we hem twee weken geleden spraken, in de makkelijke loungezetels van het Martins Red Hotel. Onderwerp: de jonge Duivels en Club, voor een eerste tussenbalans.

...