Net als zijn ploeg OH Leuven wil de 25-jarige Limburgse aanvaller vooral vooruitkijken en niet te veel terugblikken.

Met welk gevoel keek je recent naar de Champions Leagueduels van je oud-werkgever Club Brugge tegen PSG en Manchester City? Siebe Schrijvers: 'Vol bewondering. Ik wist natuurlijk ook wel dat ze het konden. Want ik was er zelf bij toen we in oktober 2019 met ongeveer dezelfde manier van voetballen een gelijkspel haalden op PSG. Met veel jongens heb ik nog contact. Ik wens hen altijd succes. En liet achteraf weten dat ik het heel knap blijf vinden wat ze momenteel realiseren. Ik ben niet verbaasd door de stappen die ze Europees zetten. De meeste jongens zitten aan hun derde opeenvolgende CL-campagne. Die ervaring speelt mee en vertolkt een belangrijke rol in die fantastisch mooie duels. Overwinteren via de derde plaats moet mogelijk zijn, zeker na die zege op Leipzig.' Hoeveel plezier doet het je nog dat Mario Been je naam spontaan opnoemt als een van de grootste talenten met wie hij ooit samenwerkte? Schrijvers: 'Veel. Want ik heb veel aan hem te danken. Nooit zal ik vergeten dat ik de ochtend na het einde van mijn examens om acht uur 's ochtends een telefoontje van hem kreeg. Hij haalde me uit mijn slaap, ook al gaf ik dat toen niet toe. Maar ik ben er zeker van dat hij het kon horen aan mijn stem. Ik kreeg de vraag of ik zin had om mee te gaan op stage. Daardoor was ik direct verzekerd van een plaatsje in de A-kern, want ik hoefde niet meer terug te keren naar de beloften. Mario Been was een topper, door de connectie met zijn spelers. Hij nam me onder zijn vleugels als een vaderfiguur en hij zorgde ervoor dat de integratie in de groep gemakkelijk ging. Ik ben blij dat ik onder hem mocht werken.' De transfersom die OH Leuven in januari dit jaar voor jou betaalde, was een clubrecord. Hoe zwaar weegt dat? Schrijvers: 'Ik ben daar niet zo mee bezig. Echt waar. In mijn hoofd zit niet het idee dat ik nu extra hard moet presteren omdat ik de duurste aankoop ben in de geschiedenis van OH Leuven. Ik was vooral gecharmeerd door de moeite die ze deden om me te halen, want bijna dagelijks vroegen ze naar een stand van zaken. Die felle interesse vertaalde zich ook in het bedrag dat Leuven betaalde om me definitief te contracteren. Net als de club wil ik stappen zetten en hogere doelen nastreven. Er werd me een mooi sportief en ambitieus project voorgeschoteld. Ik had ook een goed gesprek met de coach en bezocht het oefencomplex.' Je werd gehaald om samen met Xavier Mercier en Kamal Sowah vorig seizoen Thomas Henry te ontlasten, maar je maakte slechts 2 goals in 12 duels. Wat concludeerde je daaruit? Schrijvers: 'Het was vanaf het begin heel moeilijk. Omdat er veel midweekwedstrijden gepland stonden en er weinig tijd was om automatismen te trainen. Bovendien hadden zij fantastische resultaten geboekt die eerste maanden, waren ze goed op elkaar ingespeeld en bleek het zoeken om een plaats te vinden. Als er dan eens werd gewisseld en het draaide niet zoals verhoopt, is het logisch dat er werd teruggegrepen naar wat voor Nieuwjaar succes opleverde. Ik was echter nooit ontevreden. Als ik het gevoel heb dat ik niet speel ondanks het feit dat ik in vorm ben, dan kan ik ongeduldig worden. Maar hier moest ik er eerst voor zorgen dat ik mijn eigen niveau opkrikte.' Dit seizoen kon je nog maar twee keer scoren: tegen KV Kortrijk en afgelopen zondag tegen STVV. Hoe zelfkritisch ben je dan? Schrijvers: 'Dat is gewoon onvoldoende. Ik maak me echter weinig zorgen om mijn statistieken. Die zullen wel volgen, omdat we altijd kansen creëren. Ik kende een moeilijke competitiestart, omdat ik werd getroffen door corona op een bijzonder slecht moment, ondanks een sterke voorbereiding. Vanaf de eerste speeldag ondervond ik vooral problemen met de ademhaling en druk op de longen. Het duurde een tijdje vooraleer ik dat onder controle kreeg. Nu komt het erop aan om, net als de ploeg, op te bouwen naar die betere vorm en meer efficiëntie te tonen. Daar draait alles om.'