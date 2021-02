Silvio Proto zet op 37-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakte de doelman vrijdag bekend in een bericht op Instagram.

Proto liet vorig weekend zijn contract bij het Italiaanse Lazio ontbinden. Hij speelde er sinds de zomer van 2018 maar kwam er amper aan de bak. Zijn laatste wedstrijd dateerde er van medio januari vorig jaar, een bekerduel tegen het nietige Cremonese.

Voor hij neerstreek in de Italiaanse hoofdstad was de voormalige Rode Duivel (13 caps) één seizoen titularis bij het Griekse Olympiacos. Daarvoor droeg hij het shirt van Oostende, Anderlecht (waarmee hij zes keer kampioen werd), Germinal Beerschot en La Louvière.

'7068 dagen na mijn eerste match in eerste klasse, veel duiken, geredde doelpunten en nog meer geïncasseerde goals later, is het voor mij en mijn eerste grijze haren tijd om mijn handschoenen op te bergen', schrijft Proto. 'Het is met fierheid en opluchting dat ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven aansnijd. Dat zal gericht zijn op mijn hobby's, mijn projecten en mijn intieme kring die mij altijd gesteund heeft tijdens mijn lange carrière.'

Proto dankt zijn vrouw voor het verdragen van zijn vele bijgelovigheden, zijn kinderen die hem de beste speler ter wereld maakten ('in hun ogen') en verder de supporters, clubleiders, trainers, ploegmaats en tegenstanders 'zonder wie deze carrière niet zo mooi zou zijn geweest'.

Proto besluit zijn bericht door te benadrukken dat hij geen spijt heeft nu hij 'zijn handschoenen en noppen inruilt voor golfclubs'.

Proto liet vorig weekend zijn contract bij het Italiaanse Lazio ontbinden. Hij speelde er sinds de zomer van 2018 maar kwam er amper aan de bak. Zijn laatste wedstrijd dateerde er van medio januari vorig jaar, een bekerduel tegen het nietige Cremonese. Voor hij neerstreek in de Italiaanse hoofdstad was de voormalige Rode Duivel (13 caps) één seizoen titularis bij het Griekse Olympiacos. Daarvoor droeg hij het shirt van Oostende, Anderlecht (waarmee hij zes keer kampioen werd), Germinal Beerschot en La Louvière. '7068 dagen na mijn eerste match in eerste klasse, veel duiken, geredde doelpunten en nog meer geïncasseerde goals later, is het voor mij en mijn eerste grijze haren tijd om mijn handschoenen op te bergen', schrijft Proto. 'Het is met fierheid en opluchting dat ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven aansnijd. Dat zal gericht zijn op mijn hobby's, mijn projecten en mijn intieme kring die mij altijd gesteund heeft tijdens mijn lange carrière.' Proto dankt zijn vrouw voor het verdragen van zijn vele bijgelovigheden, zijn kinderen die hem de beste speler ter wereld maakten ('in hun ogen') en verder de supporters, clubleiders, trainers, ploegmaats en tegenstanders 'zonder wie deze carrière niet zo mooi zou zijn geweest'. Proto besluit zijn bericht door te benadrukken dat hij geen spijt heeft nu hij 'zijn handschoenen en noppen inruilt voor golfclubs'.