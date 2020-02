Simon Davies verlaat om privéredenen RSC Anderlecht, zo maakte de club dinsdag bekend. De 45-jarige Welshman was nog maar sinds vorige zomer in dienst bij de Belgische recordkampioen.

Davies kwam toen samen met Vincent Kompany over van Manchester City, waar hij de leiding had over de jeugdacademie. Omdat paars-wit met jonge talenten wil werken, leek hij de geknipte man voor de job. Op Neerpede ondertekende hij een contract tot medio 2022. Als hoofdcoach welteverstaan, want Kompany werd ingehaald als speler-trainer, maar beschikt niet over de correcte diploma's voor de functie van coach. Davies werd dan ook gehaald om de Rode Duivel bij te staan, terwijl achter de schermen wel duidelijk was wie de touwtjes in handen had.

Begin oktober kwam daar verandering in. Het combinatievoetbal van Anderlecht leverde niet genoeg puntengewin op, hetgeen de club van richting deed veranderen naar het resultaatvoetbal van Frank Vercauteren. Davies werd een rij achteruitgeschoven en mocht enkel nog als veldtrainer werken, in een wel erg uitgebreide technische staf.

'RSC Anderlecht wil Simon bedanken voor zijn toewijding, loyauteit en enorme inspanningen die hij voor de club heeft geleverd', klinkt hetop de site. 'Hij werkte uitstekend samen met de volledige staf, eerst als coach, daarna als uitstekende veldtrainer. Davies lag ook als mens bijzonder goed bij alle departementen van de club. RSC Anderlecht wenst Simon alle geluk en succes toe in de toekomst. Net omwille van de privéredenen van dit afscheid zullen Simon Davies noch de club verder communiceren over deze beslissing.'

Davies kwam toen samen met Vincent Kompany over van Manchester City, waar hij de leiding had over de jeugdacademie. Omdat paars-wit met jonge talenten wil werken, leek hij de geknipte man voor de job. Op Neerpede ondertekende hij een contract tot medio 2022. Als hoofdcoach welteverstaan, want Kompany werd ingehaald als speler-trainer, maar beschikt niet over de correcte diploma's voor de functie van coach. Davies werd dan ook gehaald om de Rode Duivel bij te staan, terwijl achter de schermen wel duidelijk was wie de touwtjes in handen had. Begin oktober kwam daar verandering in. Het combinatievoetbal van Anderlecht leverde niet genoeg puntengewin op, hetgeen de club van richting deed veranderen naar het resultaatvoetbal van Frank Vercauteren. Davies werd een rij achteruitgeschoven en mocht enkel nog als veldtrainer werken, in een wel erg uitgebreide technische staf. 'RSC Anderlecht wil Simon bedanken voor zijn toewijding, loyauteit en enorme inspanningen die hij voor de club heeft geleverd', klinkt hetop de site. 'Hij werkte uitstekend samen met de volledige staf, eerst als coach, daarna als uitstekende veldtrainer. Davies lag ook als mens bijzonder goed bij alle departementen van de club. RSC Anderlecht wenst Simon alle geluk en succes toe in de toekomst. Net omwille van de privéredenen van dit afscheid zullen Simon Davies noch de club verder communiceren over deze beslissing.'