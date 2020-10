De 28-jarige Ivoriaanse verdediger van Club Brugge ontmoet deze week de Rode Duivels en komt ook nog eens terug op de overwinning tegen Anderlecht. 'Door onze inzet hebben we het ons makkelijk gemaakt.'

1. Waren jullie verrast dat jullie Anderlecht zondag zo makkelijk konden wegzetten?

...

1. Waren jullie verrast dat jullie Anderlecht zondag zo makkelijk konden wegzetten? 'Ik zie hen toch nog steeds als een directe concurrent, met goeie individuele voetballers, maar we hebben als collectief een uitstekende wedstrijd gespeeld. Drie belangrijke punten voor ons. Ik denk wel dat ze gehandicapt aan de aftrap kwamen. Zij die speelden, hebben talent, maar misschien was het nog niet voldoende om een geconcentreerd Club Brugge af te houden. Door onze inzet hebben we het ons makkelijk gemaakt. Honderd tot tweehonderd procent vol in de duels, dat maakte dat we overwicht hadden. Technisch heeft Anderlecht stuk voor stuk goeie spelers, maar qua kracht waren we beter.' 2. Zijn jullie vertrokken na een moeilijke start? 'Ik denk dat we dat al een tijdje zijn, na de twee misstappen thuis. Wij willen opnieuw kampioen worden, niet opnieuw eindigen op een tweede plaats. De voorbije weken hebben we goeie stappen gezet, het weer wat geconcentreerder aangepakt, en die concentratie moeten we proberen te behouden. Achteraf bekeken denk ik dat we in het begin van het seizoen - en dat kan gebeuren - een beetje te laks waren. Je moet elke wedstrijd au sérieux nemen, maar er zijn van die dagen dat je misschien wat minder 'nijdig' op een veld komt. En dan kan het dat je daarvoor wordt afgestraft. Tegen Anderlecht gebeurde dat niet, de weken voordien ook niet meer. En dan zie je dat we wél opnieuw wedstrijden winnen en doelpunten maken.' 3. Weinig nieuwkomers, weinig vertrekkers, maar wel spelers die verlengen: dit is een team dat mikt op continuïteit, eerder dan op vernieuwing. 'Ik denk dat dat belangrijk is. Er zit een goeie dynamiek in de kern en dat het net de belangrijkste spelers zijn - Simon Mignolet, Hans Vanaken,... - die hun contract verlengen, wijst op stabiliteit. Ik denk dat het goed is voor iedereen - voor ons, de club en de fans - dat we op die weg verder gaan. Misschien is dat ook het verschil met Anderlecht. Wij vormen een familie die elkaar al een tijdje kent. De sfeer is uitstekend en als we de zaken goed aanpakken, is het nagenoeg onmogelijk om ons tegen te houden. Dit gezegd: volgens mij bereikten we wel nog niet het niveau van vorig seizoen, er moeten nog een paar dingen worden gecorrigeerd. Zowel offensief, als defensief. We zitten nog niet op het niveau dat we Europees nodig zullen hebben. We moeten nog meer scoren, en vooral, minder incasseren. Dat deden we vorig seizoen beter.' 4. Door de afwezigheid van Brandon Mechele kwam je landgenoot Odilon Kossounou wat meer in beeld. Welke rol speel jij in zijn ontwikkeling? 'Hij toonde dat hij de toekomst van de club is. Hoed af, hij leert snel bij, is aanwezig, doet het goed. Ik speel wat de rol van zijn grote broer... Soms nonchalant, zo zou ik hem niet noemen, ik denk eerder té geconcentreerd. Als ik dat merk, trek ik hem aan de oren. Het is iemand die luistert en doet wat we van hem vragen. Hij gaat nog mooie dingen laten zien.' 5. Jullie werden beiden opgeroepen voor de interlands met Ivoorkust. 'Ja. We spelen twee wedstrijden, tegen de Rode Duivels donderdag en daarna in Nederland tegen Japan. Twee keer in Europa, wat, gezien de coronadreiging, fijn is. Je loopt minder gevaar. Anderzijds: zo'n interland is voor ons ook altijd weer een kans om de familie te bezoeken, dat zit er dit keer niet in. ( lacht) Het zijn twee belangrijke matchen. We zitten zelf niet in een goeie periode met onze nationale ploeg, er is een nieuwe bondscoach ( Patrice Beaumelle, nvdr) die niet weinig nieuwe spelers heeft opgeroepen en nu vooral kennis wil maken en het materiaal wil testen op training en in de twee matchen. Aan ons om hem iets te tonen, straks tegen de beste ploeg van de wereld. Tegen een paar ploegmaats ook nog, we hebben er op training al mee gelachen.'