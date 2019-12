Dat is de conclusie van Simon Mignolet, na een half jaar in dienst van Club Brugge, in een interview met Sport/Voetbalmagazine. Dat blijkt ook uit de jaarrekening, die de nationale bank recent publiceerde.

Met een streekduel vanavond bij KV Oostende, de Anderlechtkiller, staat alweer een nieuwe opdracht voor Club Brugge op de kalender. Het wordt een blij weerzien met ex-speler Joseph Akpala, die de voorbije maanden aan zijn conditie mocht werken bij blauw-zwart, vooraleer te tekenen aan de kust.

Voor een ander blij weerzien moet Simon Mignolet nog een paar dagen wachten. Zaterdag mag de doelman van Club Brugge naar Stayen, de ploeg waar zijn profcarrière begon.

Overwinteren in de CL

Mignolet, 31 inmiddels, is bezig aan een sterk seizoen, net als zijn ploeg. De dertig voorbij blijft hij ambitieus en streng. Voor zichzelf, maar ook voor zijn team, dat steeds meer de doelstellingen verlegt.

In de beker overleven is een, in de competitie de voorsprong nóg vergroten een andere. En volgende week woensdag komt Real Madrid en moet een derde doelstelling worden bereikt: overwinteren in Europa. En volgend seizoen wil Club Brugge nóg beter doen.

Mignolet, in Sport/Voetbalmagazine: "Als we aan de volgende Europese campagne beginnen, gaan we dat anders doen. Ik herinner me nog van de loting dat iedereen uitkeek naar de toppers. Zoals een kind dat naar de kermis gaat.'

'De idee die moet veranderen is: áls je in Champions League bent, moet je ook willen doorstoten op dat niveau. Overwinteren in de Champions League! Dat had in deze groep, waar we vooraf super tevreden waren dat we grote tegenstanders lootten en misschien op voorhand al mikten op de derde plaats, ook gekund. Dát moeten we meenemen, want we gaan de volgende jaren niet in een groep komen die sterker is dan deze. Dat is de groeimarge die er nog is.'

Verder dan de rest

Allicht zal dat met een aantal andere nieuwkomers zijn. Mignolet: 'Je moet inderdaad uitgaan van het scenario dat er volgende zomer opnieuw een aantal jongens vertrekken. Hopelijk, want dat is uiteindelijk waarom Club Brugge kan blijven bestaan. De economische realiteit. Maar dat is ook iets wat de club wel zal voorzien.'

'Ik denk dat Club Brugge verder staat dan de rest omdat hier de voorbije jaren de juiste beslissingen zijn genomen. Rationeel. Het is business, voetbal. Maar let op de evolutie met vorige jaren. Had Club Brugge drie jaar geleden in deze groep gezeten, dan was het onmogelijk geweest om een kans te maken. Nu zijn we wél competitief en die stijgende lijn wil men hier aanhouden.'

'Waarbij ik direct zeg: om die continuïteit aan te houden, moet je elk jaar op dat niveau actief zijn. Daarom is ook die Belgische competitie zo belangrijk. Om elk jaar die progressie te tonen in de Champions League, moet je het elke week in de competitie opbrengen. Dat doen we op dit moment, maar straks, in de play-offs, moeten we dat ook bewijzen. Dat is de volgende stap.'

Jaarrekening

Dat voetbal business is en dat het daarin ook in stijgende lijn gaat, merk je aan de jaarrekeningen van Club. De nationale bank publiceerde recent de cijfers van het boekjaar 2019, afgesloten op 30 juni. Die houdt dus geen rekening met de uitgaande transfers van vorige zomer, noch met de opbrengst van deze campagne in de Champions League. Wel met de vorige.

Uit die cijfers blijkt dat de bedrijfsinkomsten van Club Brugge stegen van 67.860.802,67 euro naar 92.764.113,81 euro. Dat is een stijging met net geen 25 miljoen euro, vooral dankzij de deelname aan de Champions League vorig seizoen.

Ziedaar het belang om straks opnieuw kampioen te worden, of, zoals dit seizoen, om via een tweede plaats alsnog die competitie te bereiken. Club komt daarmee uit in de winstcijfers op 7.456.463,79 euro.

Lees het volledige interview met Simon Mignolet in Sport/Voetbalmagazine van 4 december.