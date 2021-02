Meer ervaring en meer creativiteit. Dat is volgens Simon Mignolet de verklaring voor het succes van Club Brugge. De doelman gaf een XL interview aan Sport/Voetbalmagazine. Een voorsmaakje.

Samen met een dit seizoen teleurstellend KAA Gent werd Antwerp vorige zomer uitgeroepen tot een van de grootste challengers van Club Brugge voor de titel. Ivan Leko was daar in juli niet zo tevreden mee, omdat hij nog veel tekortkomingen in zijn kern zag, maar in de bekerfinale bleek alvast wel dat zijn ploeg in één wedstrijd de voet kon zetten naast de landskampioen.

Antwerp, dat nog niet kon rekenen op zijn nieuwe transfers, moest die dag nog de onervaren Davor Matijas in doel zetten en ving Club gegroepeerd op, om vervolgens snel uit te breken. Op pas van Juklerod zette Lior Refaelov de 0-1 op het bord.

Een half jaar later staan beide ploegen opnieuw tegenover mekaar in de Beker van België, dit keer in de 1/8 finales. Het zijn inmiddels twee heel andere elftallen. Het Antwerp van Leko is het Antwerp van Vercauteren geworden, met andere namen in de basis.

Club in augustus, dat was nog met Deli achterin, Balanta op het middenveld, Diatta op de flank en centraal voorin 45 minuten het duo De Ketelaere-Okereke en na rust Badji-Okereke. Club nu kan achterin rekenen op een ontbolsterde Odilon Kossounou, en voorin op een afwerker als Bas Dost. Maar vooral ook op man in vorm Noa Lang, die ze de voorbije weken vanuit alle hoeken binnen schoot of zijn ploegmaats aanbood: 5 goals en 3 assists sinds Nieuwjaar.

Waarbij de vraag wel is: gunt Philippe Clement zijn mannen wat rust, en zien we andere namen, of stelt hij zijn beste elf op?

Ruud en Hans

Mentaal, zo signaleert doelman Simon Mignolet in een interview met Sport/Voetbalmagazine deze week, staat Club Brugge inmiddels veel sterker dan in de periode begin augustus, toen het nog moest wennen aan voetbal zonder publiek of het wedstrijdritme en moeilijk een sleutel vond tegen teams die de ruimte beperkten. Deels ook daarom ging de start de mist in. De motor draait inmiddels quasi perfect, en daar kon zelfs een achterstand niks aan veranderen. Club overkwam het de voorbije weken tegen Genk en Standard, maar zette dat vlot om in een zege.

'De mentaliteit is erg gegroeid', signaleert Mignolet. 'Dat heeft met ervaring te maken, maar ook met de spelers die erbij zijn gekomen. Vorig jaar was de as ervaren, maar speelden toch wat meer jongeren. Nu is er ervaring doorheen de groep. We creëren ook meer kansen, en dan scoor je makkelijker. Met Bas hebben we iemand die ze binnen legt, en Noa en Charles brengen ze goed aan.'

'Dat is ons grootste succes: het kan van alle kanten komen. Vorig seizoen moesten Ruud of Hans bij wijze van spreken alles creëren, de bal op een dienblad aanbrengen, om een doelpunt te maken. Nu voetballen we vrijer, met gevaar uit alle hoeken. Clean sheets waren daarom vorig seizoen belangrijker dan dit jaar.'

In het interview vertelt Mignolet onder meer nog over zijn plannen naast het voetbal, de risico's die hij nam door naar Brugge te komen, zijn reactie op de Gouden Schoen en de ambities van Club Brugge in de Europa League, die de West-Vlamingen volgende week naar Kiev brengt.

Lees het volledige interview met Simon Mignolet in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari.

Samen met een dit seizoen teleurstellend KAA Gent werd Antwerp vorige zomer uitgeroepen tot een van de grootste challengers van Club Brugge voor de titel. Ivan Leko was daar in juli niet zo tevreden mee, omdat hij nog veel tekortkomingen in zijn kern zag, maar in de bekerfinale bleek alvast wel dat zijn ploeg in één wedstrijd de voet kon zetten naast de landskampioen. Antwerp, dat nog niet kon rekenen op zijn nieuwe transfers, moest die dag nog de onervaren Davor Matijas in doel zetten en ving Club gegroepeerd op, om vervolgens snel uit te breken. Op pas van Juklerod zette Lior Refaelov de 0-1 op het bord.Een half jaar later staan beide ploegen opnieuw tegenover mekaar in de Beker van België, dit keer in de 1/8 finales. Het zijn inmiddels twee heel andere elftallen. Het Antwerp van Leko is het Antwerp van Vercauteren geworden, met andere namen in de basis. Club in augustus, dat was nog met Deli achterin, Balanta op het middenveld, Diatta op de flank en centraal voorin 45 minuten het duo De Ketelaere-Okereke en na rust Badji-Okereke. Club nu kan achterin rekenen op een ontbolsterde Odilon Kossounou, en voorin op een afwerker als Bas Dost. Maar vooral ook op man in vorm Noa Lang, die ze de voorbije weken vanuit alle hoeken binnen schoot of zijn ploegmaats aanbood: 5 goals en 3 assists sinds Nieuwjaar. Waarbij de vraag wel is: gunt Philippe Clement zijn mannen wat rust, en zien we andere namen, of stelt hij zijn beste elf op?Mentaal, zo signaleert doelman Simon Mignolet in een interview met Sport/Voetbalmagazine deze week, staat Club Brugge inmiddels veel sterker dan in de periode begin augustus, toen het nog moest wennen aan voetbal zonder publiek of het wedstrijdritme en moeilijk een sleutel vond tegen teams die de ruimte beperkten. Deels ook daarom ging de start de mist in. De motor draait inmiddels quasi perfect, en daar kon zelfs een achterstand niks aan veranderen. Club overkwam het de voorbije weken tegen Genk en Standard, maar zette dat vlot om in een zege. 'De mentaliteit is erg gegroeid', signaleert Mignolet. 'Dat heeft met ervaring te maken, maar ook met de spelers die erbij zijn gekomen. Vorig jaar was de as ervaren, maar speelden toch wat meer jongeren. Nu is er ervaring doorheen de groep. We creëren ook meer kansen, en dan scoor je makkelijker. Met Bas hebben we iemand die ze binnen legt, en Noa en Charles brengen ze goed aan.''Dat is ons grootste succes: het kan van alle kanten komen. Vorig seizoen moesten Ruud of Hans bij wijze van spreken alles creëren, de bal op een dienblad aanbrengen, om een doelpunt te maken. Nu voetballen we vrijer, met gevaar uit alle hoeken. Clean sheets waren daarom vorig seizoen belangrijker dan dit jaar.'In het interview vertelt Mignolet onder meer nog over zijn plannen naast het voetbal, de risico's die hij nam door naar Brugge te komen, zijn reactie op de Gouden Schoen en de ambities van Club Brugge in de Europa League, die de West-Vlamingen volgende week naar Kiev brengt.Lees het volledige interview met Simon Mignolet in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari.