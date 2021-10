Simon Mignolet beleeft met Club Brugge weer een sterk seizoen, zowel in België als Europees. Voor de klepper tegen Anderlecht had Eleven een gesprek met de Belgische doelman.

Hoe zou je de start van het seizoen van Club Brugge beoordelen?

Simon Mignolet: 'In het algemeen ging het met wat ups en downs. We hebben een aantal nieuwe spelers moeten incorporeren in ons elftal. We speelden al enkele erg goeie wedstrijden, maar er zaten ook al enkele mindere tussen. Hadden we meer punten kunnen pakken? Ja! Maar het hadden er ook minder kunnen zijn. We weten dus dat we zeker in de competitie nog beter kunnen doen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hoe meer deze groep samenspeelt, zowel in Europa als in België, dat die punten wel automatisch zullen volgen.'

Er zijn weinig spelers vertrokken, en veel binnengekomen. Is Club Brugge nog sterker dan vorig seizoen?

Mignolet: 'Ja, absoluut. Zeker in de breedte zijn we sterker geworden. Het klopt dat er niet veel spelers vertrokken zijn, maar daartegenover staan wel heel wat nieuwkomers. We hebben eigenlijk een nieuwe verdediging. En dat zorgt altijd voor wat aanpassing.

'Maar ik denk, zoals ik al daarnet al zei, we hadden al meer punten kunnen hebben, maar evengoed ook minder. Ik denk dan aan de wedstrijd die we op Union spelen, waar we de drie punten pakten, maar het hadden er ook minder kunnen zijn. Net zoals het in Charleroi was. Anderzijds hadden we wel tegen Cercle Brugge en OH Leuven meer punten moeten pakken. Het is langs twee kanten. Ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. Onze start vorig jaar was slechter. En toen hebben we een reeks neergezet in de winterperiode, eigenlijk vanaf nu. En dat moet voor ons ook nu de doelstelling zijn.'

In wat zijn jullie sterker?

Mignolet: 'De groep is beter geworden. Ook na Leipzig, niet iedereen heeft gespeeld, maar iedereen hangt heel erg dicht bij elkaar. En iedereen viert die overwinning net zoals hij op het veld gestaan heeft, dus ondanks het feit dat we een bredere kern, een grotere kleedkamer hebben, is het wel zo we een heel erg goede groep hebben die voor elkaar wil vechten. En dat is nodig om in de drukke kalender die wij spelen altijd elf spelers op het veld te hebben die klaar zijn om hun job te doen. We gaan zeker nog wedstrijden moeten spelen met schorsingen en blessures, en dan heb je iedereen nodig.'

Bekijk het volledige interview met Simon Mignolet op Eleven tijdens de voorbeschouwing op Anderlecht-Club Brugge.

