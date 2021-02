De keeper van Club Brugge is ambitieus voor het tweeluik tegen de Oekraïners in de Europa League. 'De mindset is niet meer: we zullen wel zien.'

Club Brugge moet gehavend de strijd aangaan met Dynamo Kiev in de zestiende finales van de Europa League. Vorig seizoen strandde blauw-zwart in die fase tegen Manchester United en het jaar voordien bleek het ook het eindpunt te zijn tegen Red Bull Salzburg.

De regerende kampioen lijkt dit jaar in de Jupiler Pro League op weg naar een tweede opeenvolgende titel. De volgende stap moet dan zijn om ook in Europa meer uit de verf uit te komen. In een interview voor Sport/Voetbalmagazine blikte Simon Mignolet uit al eens kort vooruit naar de dubbele confrontatie met de Oekraïners

Straks is er de dubbele ontmoeting met Kiev. De voorbije twee seizoenen stopte het Europees in deze fase, in Salzburg en bij Manchester United. Heb je nu een beter gevoel?

Mignolet: 'Het is in deze fase belangrijk dat we ook het eerste deel van het Europese luik in de analyse meepakken. Vorig seizoen hebben we geen slechte Champions League gespeeld, maar ontbrak het ons aan efficiëntie. We waren in de wedstrijd vaak de evenknie, maar haalden niet veel punten. Dat was nu anders.'

De kwaliteit van de tegenstander ook. Lazio of Real...

Mignolet: 'Niet akkoord. Kijk naar Lazio in de competitie. Ik zie weinig verschil. Maar soit, maakt nu niet uit, wat ik wil zeggen is: als je met tien man in Lazio tot de laatste seconde vecht om door te stoten in de Champions League, heb je stappen gezet.

'Vorig seizoen volgde Manchester United, nu lootten we Kiev. Het is ginds -17, dat zijn omstandigheden die net iets anders zijn, maar er zijn in deze Europa League ploegen tegen wie we ons kunnen meten en Kiev is er zo eentje. Met deze mature ploeg zitten we in een betere situatie dan vorig jaar.

'De mindset is niet meer: we zullen wel zien. Dat was hij al niet in de Champions League. We hebben direct gezegd: 'We hebben een kans', en die hebben we ook gegrepen, denk ik. Dat verhaal wil ik nu doortrekken in de Europa League, met meer stootkracht dan vorig jaar.'

Lees het volledige interview met Simon Mignolet in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari of in onze Plus-zone.

