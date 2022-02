In een openhartig gesprek met Sport/Voetbalmagazine laat Simon Mignolet in zijn ziel kijken. Een voorsmaakje.

Simon Mignolet was 22 toen hij helemaal alleen naar Engeland trok om er bij Sunderland te gaan keepen. Zijn partner Jasmien studeerde rechten aan de KU Leuven en wilde die studies niet afbreken. Ook Mignolet zat bij zijn overstap op de unief, waar hij politieke wetenschappen deed én zijn bachelor haalde.

'Het was een theoretische studie waardoor ik niet zo vaak in de lessen hoefde te zijn, anders was rechten misschien ook wel iets voor mij geweest', zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

'Ik leerde aan de hand van de slides en de cursussen op het online platform. Dat vond ik belangrijk; stel dat ik niet zou slagen in het voetbal - dat was toen ik op mijn achttiende aan de studie begon nog allesbehalve zeker - dan zou ik een alternatief hebben. Dat besef was er inmiddels wel. En daarnaast interesseerde het mij, niet zozeer de politiek maar de geschiedenis en wat er zich in de maatschappij afspeelt.'

Sloddervos en losbol

Toen duidelijk was dat hij er als keeper wel zou raken en geen opleiding meer nodig had, zette hij toch door. De studie gaf namelijk structuur aan zijn dagen. 'Ik trainde in de voormiddag, maar wat doe je daarna? Ik ging weleens golfen, maar als je niet weet wat te doen, kun je ook de verleidingen van het studentenleven opzoeken.'

Voor zijn ontwikkeling was die tijd, zonder zijn vrouw en waarin hij streng was voor zichzelf, het belangrijkste in zijn leven. 'Tot dan werd alles voor mij gedaan. De was, de strijk, het eten ... het stond allemaal klaar. Was het niet mijn moeder dan wel mijn vriendin. Nu was ik alleen en moest ik alles zelf regelen. Ik werd zelfstandig en gestructureerd. Voor de relatie was het moeilijk natuurlijk, maar voor mij persoonlijk was dat de beste tijd.'

Dat merkte zijn vrouw ook, die zich na anderhalf jaar en een diploma rijker bij hem voegde. Ineens was Simon Mignolet volwassen. 'Toen ik jong was, was ik een ongelooflijke sloddervos en losbol; totaal anders dan ik nu door het leven ga. Ik ben nu heel punctueel, serieus ook en dat komt omdat ik mezelf in Engeland van de ene op de andere dag een gestructureerd leven moest aanmeten. Maar jeugdvrienden, Jasmien, mijn ouders en broer zullen zeggen dat ik van nature een ander mens ben dan de buitenwereld denkt. Zeker in de klas was ik een clown die het allemaal niet zo serieus nam en graag belachelijk deed.'

Lees het volledige verhaal met Simon Mignolet in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari 2022 of in onze Plus-zone.

