Op de 32e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling heeft Sint-Truiden de drie punten thuis gehouden tegen KV Mechelen. De Limburgers wonnen met 2-1. Bij de rust was het 2-0.

Yuma Suzuki opende de score in de 11e minuut. Drie minuten voor rust verdubbelde Ilombe Mboye de voorsprong vanop de penaltystip, na een fout op Suzuki. Igor De Camargo scoorde de aansluitingstreffer pas in de slotminuut. Met 35 punten blijft Sint-Truiden in de stand vijftiende en op drie na laatste, maar nu wel met een voorsprong van vijf punten op Moeskroen, zes op Cercle Brugge en zeven op Waasland-Beveren. Tegen die laatste club heeft Sint-Truiden nog een inhaalwedstrijd te goed. Voor Mechelen, met 42 punten tiende, wordt een plaats in play-off II moeilijk