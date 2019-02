Sint-Truiden steviger in top 6 na zege tegen Waasland-Beveren, Charleroi vergooit punten

STVV kreeg na een dik kwartier een strafschop toegewezen: Maximiliano Caufriez vloerde Jordan Botaka in de zestien, en keek een minuutje later toe hoe diezelfde Botaka STVV op voorsprong trapte vanop de stip. Amper vijf minuten later, hetzelfde scenario aan de overkant. Dit keer was doelman Kenny Steppe de schuldige, Francesco Forte faalde niet vanop elf meter.

Na de koffie gingen de bezoekers zich ingraven en mochten de Truienaars naar het front trekken. Dat resulteerde in een aantal schoten op doel, maar niets verontrustends voor doelman Davy Roef.

In het slotkwartier was de tank bij beide ploegen leeg. Vijf minuten voor tijd mocht Kosuke Kinoshita zijn debuut maken voor de Limburgers, en de Japanse aanvaller bleek meteen al van goudwaarde. Roef liet een hoge bal uit zijn handen glippen, waarna Kinoshita het leer in twee tijden over de lijn kon werken. 2-1 was eindstand: STVV houdt voorlopig stand in de top zes, Waasland-Beveren blijft voorlaatste en kijkt angstvallig naar beneden.

KV Kortrijk graaide in Eupen een driepunter (0-1) mee en houdt een waterkans op play-off 1. In Eupen had de eerste helft bitter weinig om het lijf, maar met de rust in zicht viel toch nog een doelpunt uit de lucht: Felipe Avenatti knikte KV Kortrijk op voorsprong. Na de pauze konden de Kerels dreigen via het hoofd van Felipe Avenatti en een vlam van Kristof D'Haene. Eupen prikte af en toe tegen maar kon doelman Sebastien Bruzzese amper bedreigen.

KV Kortrijk geeft zich nog niet gewonnen in de strijd om play-off 1. De troepen van Yves Vanderhaeghe kijken tegen een kloof van vier punten met de top zes aan.

Charleroi vergooit in extremis dure punten

In Charleroi kwam de openingsfase op naam te staan van de Carolo's, met veel voorwaartse druk, hoekschoppen en balbezit. Na elf minuten kwam Oostende een eerste keer piepen met een kopbal van Tom De Sutter, die naast het kader mikte.

Op het kwartier tekende Massimo Bruno voor het eerste schot tussen de palen, William Dutoit behoedde de Kustboys met een spectaculaire save van een vroege achterstand. Daarna zakte het tempo, maar het was een gretig Charleroi dat de bovenhand had tot de rust. Vlak na de pauze vloog een omhaal van Younes Delfi op een vrije trap een goede meter naast.

In de 66e minuut drong Dorian Dessoleil aan voor een strafschop na een duw in zijn rug, maar scheidsrechter Van Driessche zwichtte na overleg met de videoref niet. Twintig minuten voor tijd schrok Mambourg op toen Nicolas Penneteau moest ingrijpen op een actie van Kevin Vandendriessche.

Niet veel later tikte Jordi Vanlerberghe Ryota Morioka aan in de grote rechthoek en wees de scheidsrechter naar de stip. Jérémy Perbet klaarde de klus en de Henegouwers leken op een verdiende zege af te stevenen, tot Zarko Tomasevic diep in de blessuretijd een dekkingsfout afstrafte en met een afstandsschot Penneteau verschalkte: een gelijkmaker die uit de lucht kwam vallen en die de thuisploeg weleens zuur kan opbreken in de strijd om play-off 1.

De kloof met de top zes bedraagt drie punten, maar kan zondag uitgediept worden als concurrenten Anderlecht, AA Gent en STVV punten pakken.

Lokeren houdt hoop op redding na zege tegen Antwerp

Lokeren heeft zaterdag Antwerp in eigen huis geklopt met 2-1. De Oost-Vlamingen blijven ook na de zege afgetekend hekkensluiter, met vijf punten minder dan Waasland-Beveren op plaats vijftien.

De thuisploeg was gebrand op de zege en Knowledge Musona (32.) zorgde voor een 1-0 ruststand. Antwerp kwam niet in zijn normale spel. Ook na de pauze hield Lokeren zijn voorsprong vast. Toen Marko Miric (67.) de 2-0 nette, lag Antwerp tegen het canvas.

Maar The Great Old gaf zich niet zomaar gewonnen, en Lior Refaelov (90.) milderde in het slot tot 2-1 op strafschop. Het was nog even nagelbijten, maar uiteindelijk hield het team van coach Glen De Boeck stand.

Lokeren telt nu zeventien punten, en staat daarmee op de laatste stek met vijf eenheden minder dan Waasland-Beveren. Antwerp (45 ptn) staat samen met Club Brugge, dat nog speelt bij Cercle, op plaats twee.