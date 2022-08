Sint-Truiden heeft zaterdag op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League drie belangrijke punten veroverd op het veld van KV Oostende. De Limburgers haalden het met 0-1 en schuiven op naar de middenmoot.

STVV stond na de winst van rode lantaarn Seraing, vrijdag in Eupen (1-3), zelf helemaal onderaan de stand en begon aan de kust dus met het mes tussen de tanden. Toni Leistner (17.) zette de Kanaries na een corner op 0-1, al ging doelman Guillaume Hubert niet helemaal vrijuit. KVO kon voor de pauze niet meer reageren.

Na de koffie hield Sint-Truiden vrij makkelijk stand. Oostende drong aan maar slaagde er niet in om echt voor gevaar te zorgen. Met het laatste fluitsignaal in zicht voerde de kustploeg de druk verder op. Grote kansen bleven opnieuw uit, al schreeuwde KVO nog wel eens voor een strafschop na al dan niet handspel.

De gelijkmaker viel niet meer en Sint-Truiden ging met de drie punten aan de haal. Sint-Truiden schuift in de stand voorlopig op naar de elfde plaats met zes punten. Ook Oostende, dat een plaatsje hoger prijkt, telt zes punten.

STVV stond na de winst van rode lantaarn Seraing, vrijdag in Eupen (1-3), zelf helemaal onderaan de stand en begon aan de kust dus met het mes tussen de tanden. Toni Leistner (17.) zette de Kanaries na een corner op 0-1, al ging doelman Guillaume Hubert niet helemaal vrijuit. KVO kon voor de pauze niet meer reageren. Na de koffie hield Sint-Truiden vrij makkelijk stand. Oostende drong aan maar slaagde er niet in om echt voor gevaar te zorgen. Met het laatste fluitsignaal in zicht voerde de kustploeg de druk verder op. Grote kansen bleven opnieuw uit, al schreeuwde KVO nog wel eens voor een strafschop na al dan niet handspel. De gelijkmaker viel niet meer en Sint-Truiden ging met de drie punten aan de haal. Sint-Truiden schuift in de stand voorlopig op naar de elfde plaats met zes punten. Ook Oostende, dat een plaatsje hoger prijkt, telt zes punten.