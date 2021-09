Sint-Truiden heeft maandag in de slotwedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League de drie punten veroverd op het veld van rode lantaarn Beerschot. De wedstrijd op het Kiel eindigde op 0-1. Beerschot blijft achter met een punt uit zeven duels.

Beerschot had in de eerste periode het overwicht, maar kon de 1-0 niet tegen de touwen jagen. Op slag van rusten scoorde Steve de Ridder (42.) aan de overzijde op de tegenaanval de 0-1. Ook na de pauze kon de thuisploeg, die de druk opvoerde, de opening niet forceren. Doelpunten bleven uit en Beerschot leed al zijn zesde nederlaag van het seizoen. Een zure avond dus voor coach Peter Maes, die STVV afgelopen zomer ruilde voor Beerschot. In de stand staat Sint-Truiden met tien punten in de middenmoot. Beerschot staat helemaal onderin met amper een punt. AA Gent (6 wedstrijden), KV Mechelen en OH Leuven, de ploegen net boven de Kielse Ratten, tellen reeds zeven punten.