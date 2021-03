KSV Roeselare zou in 2021 honderd jaar oud geworden zijn, maar daar heeft het lot anders over beslist. De club blijft voortbestaan in de fusieploeg SK Roeselare-Daisel.

KSV Roeselare was sinds 1998 een vaste waarde in de twee hoogste niveaus van het Belgische voetbal. Dit jaar zou Esvee zijn honderdste verjaardag hebben gevierd, maar in september 2020 is de club failliet verklaard. Stamnummer 134 zal geen eeuw volmaken, maar de voetbalclub blijft wel voortbestaan. Een zestal ouders van jeugdspelers zetten hun schouders onder de vzw KSV Roeselare Jeugd. Zo konden de jonge talenten minstens het seizoen afwerken.

VK Dadizele, een eerste provincialer uit een dorpje verderop, zag een kans en greep die. "In oktober namen we contact op met het stadsbestuur - de eigenaar van het Schierveldecomplex - en het nieuwe jeugdbestuur. Wij stelden, samen met andere gegadigden, ons project voor. Medio december kozen zij in overleg voor ons plan. Ik denk dat dit komt omdat alles in West-Vlaamse handen blijft en lokaal wordt bepaald", legt voorzitter Bart Allossery uit.

Bij een fusie hoort ook een nieuwe naam en zo is SK Roeselare-Daisel geboren. Voor het stamnummer 8264 was dit geen immense investering. "Nummer 134 is sexyer, hé, maar de schulden die verbonden waren aan die overname zouden te veel kosten. We huren Schiervelde van de stad en de integratie van de jeugdwerking vergde geen al te grote financiële inspanning", meent Allossery.

'Hechte club'

Tot twee jaar geleden hadden de jeugdspelers het moeilijk om in het eerste elftal in de hoogste provincialereeks door te breken. "Via een B-ploeg op het vierde niveau trachtten we die stap te vergemakkelijken en dat lukt wel." Met de jeugdspelers en het complex in Roeselare wil de club een stap verder gaan. "Van de U17-spelers zijn er wel al enkelen die in de A-selectie kunnen meedoen. We proberen ook weer het interprovinciale label voor hen te verkrijgen. We willen onze eigen jeugd nu volop de kans geven om mee te groeien in het project", voegt de voorzitter toe.

De jeugdspelers uit Dadizele blijven in hun dorp voetballen, net zoals de Roeselarenaars in hun stad blijven voetballen. "Voor onze betere gewestelijke jeugd kan de stap naar Schiervelde een uitdaging zijn om te zien hoe het daar lukt. De jeugdcoördinators uit Roeselare zullen dezelfde rol opnemen in ons dorp, dus ik denk dat we wel een hechte club zullen vormen", aldus de Roeselare-Daiselvoorzitter.

Zowel het bestuur als de staf van de eerste ploeg bestaat voor de helft uit de mensen die KSVR jeugd leidden. Hiermee erkent Allossery het belang van herkenningspunten voor de aanhang die meekomt naar de nieuwe club: "Ook Robbe Bakelandt blijft bij ons voetballen en bij VK Dadizele zaten al enkele spelers met een Roeselareverleden. We overleggen wekelijks met het nieuwe bestuur en proberen telkens in consensus te werken, wat voorlopig goed verloopt. We willen ook niet pretentieus zijn en doen alsof alles perfect zal verlopen. Natuurlijk zullen er ook enkele kinderziekten opduiken."

Shuttlebus

"Het hoogtepunt van onze club is dat we de laatste winnaars van de beker van West-Vlaanderen zijn. Daar komt nu ook die van Roeselare bij, wat we wel willen waarborgen. Zo hebben we bijvoorbeeld onze clubkleuren veranderd naar wit-zwart", verklaart Allossery. Dat betekent ook dat hij de honderdste verjaardag van de club wil eren: "Er is nog niks concreet. Er zijn wel enkele ideeën zoals een tentoonstelling of een galawedstrijd, maar dat zal voor het seizoen 2021/22 zijn. Eerst willen we de nieuwe structuur op orde krijgen."

"Wij vierden jaarlijks al een Schlagerfestival, wat erg leeft in Dadizele. Wat goed is, gaan we zeker behouden", lacht hij.

De nieuwe aanhang zal ook inspraak krijgen in de club. "We zaten al samen met enkele supportersclubs en we willen dat ze op sommige vlakken mee kunnen bepalen over de club", benadrukt Allossery. Dit betekent echter niet dat hij de Dadizelenaren zal verwaarlozen. "We hebben via sponsoring met een busmaatschappij een shuttlebus van Dadizele naar Schiervelde geregeld voor de wedstrijddagen. Zo kunnen de fans veilig een pintje drinken", lacht de glunderende voorzitter.

