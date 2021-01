Het staat nu definitief vast. Voetbalclub SK Torhout, uitkomend in derde provinciale, brengt het komende seizoen 2021-2022 geen eerste elftal tussen de lijnen. 'In onzekere coronatijden willen we onze jeugdwerking niet in gevaar brengen, want die primeert', zegt voorzitter Stephaan De Pessemier. 'Dus schuwen we de financiële avonturen.'

Het komt erop neer dat het bestuur in een belabberde financiële periode zijn zowat 130 jeugdspelers kost wat het kost voorrang wil geven op het fanionteam, dat veruit het meeste geld kost. 'Voor dat basiselftal lassen we bijgevolg een sabbatjaar in', vervolgt Stephaan (72). 'In het seizoen 2022-2023 kunnen we dan eventueel een nieuwe start nemen in vierde provinciale. Tijd brengt raad.''Het moet duidelijk zijn dat alle voetballers van 5 tot en met 20 jaar welkom blijven in onze familiale vereniging, ook het komende seizoen. Mocht de jeugdcompetitie straks weer opstarten, dan kunnen we zelfs drie U9-ploegjes in stelling brengen. Het is net omdat we die kinderen hun voetbalplezier willen blijven garanderen, dat we straks een seizoen lang niet in onze basisploeg zullen investeren. Ik vertik het om financiële putten te maken die op de hele club wegen en dus ook op onze belangrijke jeugdwerking.'Vanwaar dat pessimisme inzake de clubfinanciën? Stephaan: 'Ik moet daar geen tekeningetje bij maken. Corona heeft heel wat dingen op losse schroeven gezet. Ik ben onze sponsors uit de grond van mijn hart dankbaar, maar ik hou mijn hart vast voor de nabije toekomst. Hoeveel ondernemers zullen in deze onzekere tijden nog geld in sport- en andere verenigingen willen investeren?''Komt daarbij dat we al maandenlang geen enkele activiteit ten voordele van de clubkas meer kunnen organiseren en er is op dat vlak absoluut niet direct beterschap in zicht. Geen drankstand op de Paardenmarkt, geen eetfestijn, geen verkoop van wat dan ook. Geen inkomsten dus.''Ook de kantine levert momenteel geen stuiver op, want ze moet gesloten blijven. En mochten we ze straks tijdens jeugdwedstrijden op het terrein aan de Steenveldstraat mogen openen, dan zijn de coronaregels zo strikt dat er welgeteld maar 24 mensen binnen mogen. Ook dan houden we er een financiële kater aan over. Onze draagkracht wordt met andere woorden op tal van vlakken ondermijnd. We blijven in alle opzichten op onze honger zitten.'Dus heeft Stephaan het bestuur bijeengeroepen en met pijn in het hart voorgesteld om het volgende seizoen zonder eerste elftal door te maken en resoluut voor de jeugdploegen te kiezen. 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan om die beslissing te nemen, maar iedereen zag in dat we geen andere keuze hadden om te overleven.'Nog een tegenslag is de vernieting van de zogenoemde bijkluswet door het Grondwettelijk Hof. 'Voor die wet is er een alternatief uitgewerkt, waarbij er 10 procent belasting door de club en tien procent door de verenigingswerker betaald moet worden', legt Stephaan uit. 'In ons geval gaat dat in eerste instantie om het betalen van de jeugdtrainers. Die willen hun afgesproken nettovergoeding behouden en dus zal de totale belasting op de kap van de clubs terechtkomen, wat alweer een aderlating betekent.''Het doet natuurlijk pijn om onze basiself komend seizoen te laten schieten. In maart 2018 zijn we kampioen geworden in vierde provinciale en konden we promoveren. Dat wordt straks tenietgedaan. Heel jammer zoiets.'Door Johan Sabbe