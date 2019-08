Speeldag 3 opent vanavond met de interessante affiche RSC Anderlecht-KV Mechelen. Leidt Vincent Kompany zijn ploeg naar een eerste driepunter of verrast Wouter Vrancken opnieuw met Malinois?

In vergelijking met de vorige wedstrijd lijk Kompany en coach Simon Davies niet te veel te gaan sleutelen aan hun team. Isaac Kiese Thelin trainde nog maar pas terug met de groep en nieuweling Kemar Roofe herstelt de komende periode eerst van een blessure. Pieter Gerkens zal dus waarschijnlijk wederom de honneurs mogen waarnemen diep in de spits met in zijn rug het duo Vlap-Verschaeren.

Verder zullen Francis Amuzu en Jérémy Doku hun vinnige acties hopelijk voor de supporters eens kunnen omzetten in doelpunten. Het duo mag de flanken waarschijnlijk opnieuw voor hun rekening nemen, tenzij Samir Nasri een eerste basisplaats krijgt en zich op links mag uitleven.

Achterin worden ook geen veranderingen verwacht, tenzij Kompany een nieuwe beloftevolle speler uit z'n hoed tovert. In doel blijft Hendrik Van Crombrugge staan. Davies was tevreden van diens prestatie vorige week in de 0-0 tegen Mouscron.

RSCA postte gisteren overigens een video op Twitter waarin Kompany guitig vertelt over zijn eerste weken als speler-coach. 'Ik voel dat er iets op til is. We werken met zo'n jonge ploeg, misschien wel de jongste van Europa. Je ziet de honger bij de spelers en ik ben blij dat we daar de ervaring van Vlap, Nasri en Roofe aan konden toevoegen.'

Niet rimpelloos

De voorbereiding naar de uitmatch tegen Anderlecht verloopt ook voor Mechelen niet rimpelloos, ondanks de 3-1 droomzege tegen landskampioen KRC Genk vorig weekend. Trainer Wouter Vrancken kan voor de verplaatsing naar het Lotto Park geen beroep doen op zijn held toen, Gustav Engvall.

De Zweed startte furieus aan de competitie met twee goals en twee assists in evenveel wedstrijden, maar blesseerde zich aan de knie. Ook middenvelder Joachim Van Damme, die tegen Genk al vroeger naar de kant moest, raakt niet fit. Hun plaatsen worden waarschijnlijk ingenomen door Dante Vanzeir (voor Engvall) en Alexander Corryn of Ahmed El Messaoudi (voor Van Damme). Ze hebben met Nikola Storm, William Togui en Onur Kaya overigens nog genoeg aanvallend geweld rondlopen.

Daarnaast krijgt het verhaal-Michael Verrips nog een juridisch staartje. Sheffield United kondigde de komst van de doelman officieel aan, maar daar gaat KV Mechelen niet mee akkoord. Na wat discussie over de impact van het Propere Handenschandaal trokken alle partijen toch naar de onderhandelingstafel. Sheffield bracht een bod uit, maar trok dat nadien weer in om Verrips uiteindelijk als 'vrije speler' voor te stellen. Malinois stapt nu naar de FIFA.