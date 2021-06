Doelman Simon Mignolet (Club Brugge) verlaat de selectie van de Rode Duivels met een blessure. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) maandag bevestigd. Bondscoach Roberto Martinez roept Blackburn-keeper Thomas Kaminski op als vervanger.

Mignolet, de tweede doelman van de Rode Duivels na Thibaut Courtois, moest zondag voor de achtste finale in Sevilla tegen Portugal (1-0 winst) de opwarming vroegtijdig beëindigen. De Truienaar had duidelijk last van de linkerknie en verliet het veld van het La Cartuja-stadion een klein uurtje voor de match. Woordvoerder Stefan Van Loock gaf nadien mee dat maar om een zeer lichte blessure zou gaan. Mignolet zat tijdens de match wel degelijk op de bank, maar Matz Sels nam wel de rol van tweede doelman op zich.

Maandag blijkt dat Mignolet alsnog de groep Rode Duivels moet verlaten. Kaminski, die door Martinez in aanloop naar het toernooi al op de reservenlijst werd gezet, komt bij de groep.

