Na de nederlaag tegen STVV (0-2) is Zulte Waregem met 5 op 27 nu de slechtste thuisploeg in de Jupiler Pro League. In coronatijden is de ooit zo sterke thuisreputatie van Essevee helemaal aan diggelen geslagen.

Slechts één overwinning in negen wedstrijden, daterend van 22 augustus tegen Waasland-Beveren (4-1). Daarnaast nog twee gelijke spelen, in de derby tegen KV Kortrijk (1-1) en tegen Anderlecht (2-2).

En voor de rest alleen nederlagen: tegen KRC Genk (1-2), Charleroi (0-2), Club Brugge (0-6) en Antwerp (1-3) - niet eens onlogisch tegen die clubs - en vooral twee pijnlijke verliespartijen tegen rechtstreekse concurrenten KV Mechelen (1-2) en STVV (0-2).

Gevolg: 5 op 27, met een doelpuntensaldo van -11, mede door 21 tegendoelpunten - de slechtste cijfers in die drie categorieën in de Jupiler Pro League. Al komt KV Mechelen wel dicht in de buurt met ook 5 op 21 en een doelpuntensaldo van -6.

Meer zelfs: de 5 op 27 is de slechtste reeks, over negen matchen, die Zulte Waregem sinds zijn promotie naar de hoogste klasse in 2005/06 in de reguliere competitie heeft neergezet.

Nog slechter dan in het reguliere seizoen 2017/18, toen Essevee 7 op 27 haalde van speeldag 3 tot 19, en zelfs 7 op 30, na een nederlaag tegen Charleroi, het vierde thuisverlies op rij - een clubrecord toen. Niet toevallig zette de fusieclub in die periode ook een reeks van amper 4 op 39 neer.

In één campagne deed de spelers van coach Francky Dury nog slechter: in 2014/15, toen Essevee in de laatste zes matchen van de reguliere competitie 1 op 18 behaalde en in de drie play-off 2-wedstrijden 1 op 9, samen 2 op 27.

Buitenshuis wel goed rapport

Het verschil met die slechte reeksen is dat Zulte Waregem dit seizoen buitenshuis wél punten sprokkelt (liefst 72 procent van zijn totaal aantal punten). Met 13 op 24 staat het zelfs vijfde in de ranking van beste uitploegen, met bovendien één match minder (wegens de uitgestelde wedstrijd in Eupen).

Essevee scoort op verplaatsing niet alleen meer dan in eigen huis (12 vs. 10), het incasseert vooral minder doelpunten (11 vs. 21). Bij geen enkele ploeg is het puntenverschil thuis (0,56 per match) vs. uit (1,63 per duel) zo groot.

Mede te verklaren door een van de grote pijnpunten van dit Essevee: het onvermogen om zelf het spel te maken, en de daarmee gepaarde kwetsbare verdediging, zoals bleek tegen KV Mechelen en STVV. Ook de slechte grasmat (door een grasziekte die de wortels afgelopen zomer heeft aangetast) begint blijkbaar in de hoofden te spelen.

Op tweede kerstdag krijgt Zulte Waregem de kans om zijn thuisreputatie bij te spijkeren met een match in het Regenboogstadion tegen Cercle Brugge.

