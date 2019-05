Dieter Penninckx, samen met beklaagde Olivier Somers hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, nam dinsdag het woord voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Volgens Penninckx is zijn club onschuldig. 'De bondsprocureur heeft met een verhaallijn in het achterhoofd verschillende stukjes bij elkaar.'

'Wie iets fout heeft gedaan, moet gestraft worden. Wij vragen geen uitzondering,' aldus Penninckx. 'Maar de rechten van verdediging zijn essentieel, voor personen en ook voor clubs. We hebben het recht te beschikken over alle stukken à charge, maar ook à decharge.'

'Heeft onze club strafbare fouten gemaakt? In oktober brak een ongekende storm uit over het Belgisch voetbal. De publieke opinie heeft ons veroordeeld door de mediastorm. We kozen ervoor de rust te bewaren. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Onze ploeg en staf deden intussen iets ongewoons: we wonnen de titel en de beker. Voor KV Mechelen een nooit geziene situatie.'

'Met een klein team hebben we geprobeerd te achterhalen wat er echt gebeurd is. Het degradatiespook stak de kop op, maar onze raad van bestuur is daar correct mee omgegaan. Op geen enkel moment is er gesuggereerd om de competitie te vervalsen.

'In de aanloop naar de laatste wedstrijd ging de media gretig in op mogelijke oneerlijkheid bij Eupen en Moeskroen. Misschien ontstonden er daardoor wel zenuwen. Maar er is geen enkel bewijs dat Mechelen overging tot het geven van de opdracht om matchen te vervalsen. Minstens een grote meerderheid van de aandeelhouders en bestuurders en 20.000 supporters hebben niets met deze zaak te maken.'

'Makelaars zijn marketingmakers. Het zijn acteurs tussen vraag en aanbod. Ze zijn gewiekst, ze polsen links en rechts. Een ding is duidelijk: Veljkovic heeft op eigen houtje gehandeld. Mechelen heeft geen opdracht gegeven', aldus Penninckx.

Hij verwees nog naar het tv-programma 'Alles kan beter' van Mechelen-coryfee Mark Uytterhoeve. 'In dat programma werden serieuze beelden aan elkaar geknipt en geplakt, om vervolgens een loopje te nemen met de realiteit. Zou het kunnen dat de procureur met een verhaallijn in het achterhoofd verschillende stukjes bij elkaar heeft gestoken om tot iets gelijkaardigs te komen? De pers smult, maar het blijft een samengesteld en goed lezend verhaal, maar het blijft fictie. Grappig is het allerminst.'

Somers ontkent klap in de nek

De advocaat van Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, kwam in zijn pleidooi even terug op de vermeende klap die in de nek van Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren) gegeven zou zijn na de bewuste wedstrijd Mechelen/Waasland-Beveren. 'Die verklaring aan de onderzoeksrechter is totaal onwaar.'

Op 27 maart 2019 legt Huyck aan onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen een verklaring af over een klap in de nek. Die zou gegeven zijn na de wedstrijd van 11 maart 2018 met de intussen beruchte woorden: 'Hebde gij geen ballen aan uw lijf, krapuul. De Walen kunnen het wel regelen.'

Nadien zou Huyck samen met zijn vrouw uit het AFAS-stadion zijn geëvacueerd door stewards. Maar Somers ontkent formeel dat die feiten plaatsgevonden hebben. 'De verklaring wordt niet ondersteund door andere elementen in het dossier en is totaal onwaar. Huyck wilde eerst niet reageren, maar nadien heeft hij zich uit eigen beweging aangeboden in een stuntelige poging om zichzelf te vrijwaren', aldus Somers' advocaat.

'Mijn cliënt heeft zich na de wedstrijd boos gemaakt toen hij Huyck en Swolfs passeerde, die samen zaten met Steemans en Veljkovic. Huyck en Swolfs gaven voor de match de indruk dat Waasland-Beveren geen partij zou zijn voor Mechelen. Maar in realiteit bleek Waasland-Beveren wel goed te spelen. Na de match was hij enorm kwaad, vooral over de uitslag in Eupen-Moeskroen. Iedereen had voorspeld dat er iets onkuis was met die wedstrijd en het bleek ook. Dat gegeven verklaarde de verbale uithaal toen hij voorbij dat viertal stapte. Het was pure frustratie.'

'Mijn cliënt weet niet meer wat hij precies heeft geroepen, maar het is niet wat Huyck een jaar later beweert. In andere verklaringen zegt Huyck iets anders. De stewards hebben geen incidenten gemeld, dus de bewering dat hij moest weggevoerd worden is onjuist.'