Zondag (om 18u30) valt met de zesde en laatste speeldag in de Champions' play-offs het doek over het seizoen 2020-2021 in de Jupiler Pro League. Anderlecht en Antwerp bikkelen nog om de derde plaats, kampioen Club Brugge speelt een feestwedstrijd tegen vicekampioen Racing Genk.

Anderlecht sleepte donderdagavond in extremis een 3-3 gelijkspel uit de brand tegen kersvers kampioen Club Brugge en heeft daardoor genoeg aan een punt op de Bosuil om de derde plek te veroveren. De Great Old moet dan weer winnen om het ticket voor de barrages van Europa League te grijpen. De nummer vier belandt in de derde voorronde van de nieuwe Conference League. Beide ploegen konden nog geen enkele wedstrijd winnen in de Champions' play-offs en zullen toch nog enige glans willen geven aan hun campagne.

In Club Brugge-Genk staat er zondag niets meer op het spel. Club zal na de titelviering ongetwijfeld nog één keer willen vlammen. Sterkhouders Simon Mignolet en Noa Lang ontbreken bij de Bruggelingen met lichte blessures. Blauw-zwart kon ook nog maar één keer winnen in de Champions' play-offs. Genk van zijn kant won al vier keer en is al zeker van de tweede plaats. Het start volgend seizoen in de derde voorronde van de Champions League.

Anderlecht sleepte donderdagavond in extremis een 3-3 gelijkspel uit de brand tegen kersvers kampioen Club Brugge en heeft daardoor genoeg aan een punt op de Bosuil om de derde plek te veroveren. De Great Old moet dan weer winnen om het ticket voor de barrages van Europa League te grijpen. De nummer vier belandt in de derde voorronde van de nieuwe Conference League. Beide ploegen konden nog geen enkele wedstrijd winnen in de Champions' play-offs en zullen toch nog enige glans willen geven aan hun campagne. In Club Brugge-Genk staat er zondag niets meer op het spel. Club zal na de titelviering ongetwijfeld nog één keer willen vlammen. Sterkhouders Simon Mignolet en Noa Lang ontbreken bij de Bruggelingen met lichte blessures. Blauw-zwart kon ook nog maar één keer winnen in de Champions' play-offs. Genk van zijn kant won al vier keer en is al zeker van de tweede plaats. Het start volgend seizoen in de derde voorronde van de Champions League.