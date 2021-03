Ismaïl Prevljak is momenteel een mooi verhaal aan het schrijven bij KAS Eupen. Alles begon voor Bosniër echter bij Leipzig in de wereld van Red Bull.

Op achttienjarige leeftijd verlaat Prevljak zijn geboortestad en zijn club om alleen in Leipzig te gaan wonen, waar hij aanvankelijk traint met de U19. Hij wordt gespot door een scout van de Red Bullstructuur. Smail ontdekt een nieuwe wereld, een andere cultuur en een onbekende taal die aan de spelers wordt opgelegd. Om hun acclimatisatie te bespoedigen, mogen ze onderling enkel Duits spreken.

'Ik ben op mijn vijftiende prof geworden in Bosnië, wat daar redelijk normaal is. Een tijdje heb ik het proberen te combineren met school, maar dat vond ik te zwaar, dus heb ik alles op het voetbal gezet. Intussen besefte ik dat het een riskante keuze was en heb ik mijn humaniora afgemaakt via afstandsonderwijs.

'Leipzig nodigde me uit voor een test, het ging goed en ze gaven me een contract. Ik wist niets van Leipzig, ik dacht dat ik bij een kleine club terecht zou komen die niet veel geld had. In die tijd waren ze net kampioen geworden in de vierde divisie. Ze begonnen op te klimmen tot waar ze nu staan: aan de top van de Duitse competitie en geregeld in de Champions League.

'Ik trok grote ogen. Alles was strak georganiseerd, niet alleen voor de profs, maar ook voor de jongerenteams. Red Bull heeft enorm veel middelen, het opleidingscentrum is buitengewoon. Je voelde dat Leipzig ooit in de Champions League zou spelen, we spraken er al over toen de club nog in de derde divisie zat.

'Als je aankomt in Leipzig, nemen ze de tijd om je de Red Bullfilosofie uit te leggen: de manier van trainen, de speelstijl, het hele concept. Tactisch gezien weet je heel snel waar je aan toe bent, op welke positie je ook staat. Je wordt opgeleid door maniakken, ongelooflijk perfectionistische kerels. Ze nemen uitgebreid de tijd om je alle aspecten van de pressing bij te brengen.

'In het begin heb ik afgezien. Ik was alleen, er was het taalprobleem en gedurende enkele maanden had ik rugklachten. Maar eenmaal je in het systeem zit en geacclimatiseerd bent, is het een uitzonderlijke plek om te werken.'

