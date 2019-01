Sofyan Amrabat: 'Bij tegenslag in het leven kan je vechten of vluchten. Ik ben een vechter.'

'S ouf is onverstoorbaar, onverzettelijk. Die zal en moet spelen, al moet hij dóór of over vijf muren. Of al moet hij er weken of maanden voor knokken.' Erik ten Hag, de trainer die de voorbije maanden met een wervelend Ajax Europa veroverde, geraakte er na de eerste wedstrijden van Feyenoord in de Champions League niet over uitgepraat. Het was begin december 2017 en Sofyan Amrabat had in zijn eerste maanden iedereen met verstomming geslagen.

...