Hoofdredacteur Jacques Sys blikt iedere maandag terug op het sportweekend. Vandaag heeft hij het over de kritiek binnen KAA Gent, de malaise bij Anderlecht en het verbazende goede Charleroi.

KAA Gent pakt zijn eerste overwinning van het seizoen, maar op de persconferentie achteraf hekelt Roman Jaremtsjoek uitgebreid de manier van voetballen onder de nieuwe trainer László Bölöni.Jacques Sys: 'Dat is wel zeer opmerkelijk. Kennelijk staat hij met die mening wel niet alleen. En zijn een aantal spelers geschrokken door de aanpak van Bölöni maar ook zijn trainingen. Dat die niet echt modern zijn, is iets wat je al eerder bij Antwerp hoorde. Al kan je Bölöni daar geen gebrek aan resultaten aanwrijven. Bovendien: als iemand weet hoe hij werkt, dan is het zijn assistent Wim De Decker wel. Ik neem aan dat hij dit ook aan het bestuur heeft verteld en daar geen problemen mee had. Anders lijkt het me onwaarschijnlijk dat ze Bölöni nemen, al was voorzitter Ivan De Witte al eerder gecharmeerd door de Roemeen.'Ik vind het logisch dat Bölöni zijn eigen koers vaart. Hij zal op de resultaten worden afgerekend en hoeft eigenlijk met niemand rekening te houden. Wat me wel stoort, is dat hij openlijk zegt dat er op alle niveaus zaken moeten veranderen. Dat mag binnen zijn manier van denken best zo zijn, maar hou dat voor jezelf. Nu haal je met dat soort uitspraken ook uit naar je voorganger. Maar er zijn wel meer trainers die dat bij een wissel doen. Ze missen loyaliteit.'Bölöni wil nu dat er spelers bijkomen, terwijl KAA Gent toch transfers deed in functie van het voetbal dat onder Thorup werd gespeeld. Maar nu moet er anders worden gevoetbald. Zo blijf je natuurlijk bezig.'Een andere trainerswissel, die van Vincent Kompany bij Anderlecht, levert voorlopig geen resultaat op.Sys: 'Terwijl Kompany als trainer toch verder lijkt te staan dan een jaar geleden. Het is opmerkelijk hoe goed hij het allemaal verwoordt, hoe overtuigend hij op persconferenties klinkt. Als je hem hoort praten, is het alsof je naar het evangelie luistert. Je hoort geen spatje twijfel. Die overtuigingskracht moet hij toch ook naar de spelers uitstralen. En daar gaat het toch uiteindelijk om: dat je als trainer je spelers meekrijgt in je verhaal. Zoals Hansi Flick dat bij Bayern München doet. Die geeft, zo hoor en lees je, de indruk dat zijn spelers hun eigen verhaal schrijven.'Intussen gaf Frank Vercauteren zijn versie over zijn vertrek. Hij deed dat op een relatief waardige manier, ook al zit het allemaal heel diep. Kompany komt in ieder geval niet goed uit dat verhaal. Al wordt hij daar amper over aangesproken.'Sporting Charleroi blijft het verbazend goed doen.Sys: 'Het is een sterk blok. Karim Belhocine geeft geen lange interviews, maar hij praat des te meer met de spelers. En is verbaal heel nadrukkelijk aanwezig tijdens de wedstrijd.'Het is een vreemde competitie. Club Brugge dat vorige week duidelijk in de wurggreep van de stress zat, Antwerp dat met vier op twaalf start, KRC Genk dat het amper beter doet. En het thuisvoordeel dat helemaal weg is. Je zag het ook vorig weekend weer: de clubs die thuis speelden pakten negen punten op 27. Ik denk dat dit de competitie op dit moment bepaalt. Je merkt hoe belangrijk die prikkel van de supporter is. Zeker bij Club Brugge. Het verloor in twee wedstrijden zes punten in eigen stadion. En vorig seizoen amper drie punten in vijftien thuismatchen.'