Alle Gentse ziekenhuizen kregen spontaan spandoeken op hun gebouwen van de fanatieke aanhang van KAA Gent.

'Ik wil me niet opdringen als de man die de aanzet gaf tot dit initiatief', zegt Wim Beelaert, algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation. 'In het begin van de week had ik gezien wat er bij N...

'Ik wil me niet opdringen als de man die de aanzet gaf tot dit initiatief', zegt Wim Beelaert, algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation. 'In het begin van de week had ik gezien wat er bij NAC was gebeurd. Hun supporters maakten een spandoek van twintig meter met als opschrift 'Hier werken de helden van Breda'. Ik bezorgde dat aan iemand van ons sfeervak Armada Ganda, en kreeg als antwoord: 'De gasten zijn ermee bezig.' Het resultaat was prachtig.' De supportersclubs Banlieue Gantoise en Ultras Ghent 2014 zorgden als eersten in België voor boodschappen aan alle Gentse ziekenhuizen om het zorgpersoneel in volle coronacrisis een hart onder de riem te steken: 'Zulke helden vind je zelden', 'Jullie goede zorgen geven ons hoop voor morgen' en 'Dankzij jullie werk blijft de mensheid sterk'. 'Onze communitywerking bestaat intussen tien jaar', stelt Beelaert. 'Maar sinds de oprichting van die sfeergroep geraakte alles op nog geen jaar tijd in een stroomversnelling. .'