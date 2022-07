Iedere vrijdag laten we onze redacteurs aan het woord over hun sporttips voor het weekend. Deze keer onder meer de Engelse supercup, de Clasica San Sebastian en vuurwerk in de Jupiler Pro League.

Genk-Standard (zondag, 13u30)

Geen van beide teams kon de drie punten opschrijven tijdens de eerste speeldag. Genk en Standard drukten echter hun stempel op elk hun eigen manier. De Limburgers maakten van Club een puinhoop met hun bewegingen en combinatievoetbal, terwijl de Rouches KAA Gent op een gelijkspel konden houden ondanks 75 minuten met een numerieke achterstand.

Zowel Wouter Vrancken als Ronny Deila willen aanvallend voetbal zien, waardoor we ons zondag aan een intens duel mogen verwachten. De coaches hebben een nieuwe schwung bij hun clubs gebracht, ook al zijn de ploeg nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toch is het uitkijken naar hoe de teams zondagmiddag op het veld zullen lopen. Bij Genk hebben de blessure van Luca Oyen en het vertrek van Junya Ito de coach gedwongen om nieuwe gezichten in te brengen om hun aanvallende sector te versterken. Aan Luikse kant wordt Jacob Barrett Laursen verwacht op de linkerflank van de verdediging. De club zal ook maar al te blij zijn met de met de veelbelovende optredens van Cihan Canak en Lucas Noubi, de vaandeldragers van de SL16 Football Campus, die in de openingswedstrijd van het kampioenschap op hun best waren tegen de Buffalo's. Genoeg ingrediënten dus om er zondag een spektakelstuk van te maken. (Guillaume Gautier)

Community Shield: Man. City -Liverpool (zaterdag, 18u)

Hoe beter het publiek warm maken voor de Premier League dan met Manchester City tegen Liverpool in de Community Shield? Beide clubs zijn ook dit jaar dé grote titelfavorieten, ondanks de grote uitgaven van de concurrentie. Niemand lijkt echter een stap dichterbij te komen bij de dominantie van de Skyblues en de Reds.

Dat heeft veel te maken met de komst van twee wereldspelers met Darwin Núñez bij Liverpool en vooral Erling Haaland aan de andere kant. Opmerkelijk wel, want beide ploegen speelden de voorbije seizoenen de pannen van het dak zónder een diepe spits. Benieuwd hoe dat zal uitdraaien. De Community Shield wordt alleszins de clash tussen beide spitsen, meer dan de clash tussen de twee succescoaches langs de kant.

Is Haaland meteen van groot belang voor de Citizens? © GETTY

Deze supercup wordt ook al een eerste test voor de teams om te zien wie op dit moment een streepje voor heeft, ook al wordt de wedstrijd vaak louter bekeken als een vriendschappelijke wedstrijd. Het seizoen is namelijk erg lang, dat bewezen de voorbije jaren al voldoende, waarin de titel pas in het absolute slot werd beslist. Het wordt een momentopname, maar een eerste niet te onderschatten graadmeter, waarin de spitsen al een eerste keer onder het vergrootglas zullen worden gelegd. Nu al een grote misstap zetten en je nieuw avontuur in Engeland kan al bijna afgelopen zijn. (Gert Segers)

Clásica San Sebastián (zaterdag)

Zes dagen na het einde van de Tour vindt zaterdag de 42e Clásica San Sebastián plaats, de enige Spaanse eendagswedstrijd op de WorldTourkalender. Met als voornaamste scherprechters de Jaizkibel (7,9 km aan 5,6%), de vreselijk steile Erlaitz (3,8 aan 10,6%) en, met een top op acht kilometer voor de finish, de Murgil Tontorra, een smalle klim naar het meteorologisch observatiecentrum van Igeldo (2,5 km klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 9 procent en pieken tot ruim 20 procent)

Traditioneel is de Donostia-Donostia Klasikoa - de Baskische naam - een gevecht tussen ronderenners en de klassieke specialisten die doorgaans de Tour hebben afgewerkt. Wie na drie weken koersen enigszins fris Frankrijk verlaat, heeft immers een streepje voor. Niet toevallig kwamen bijna alle winnaars van de Clásica San Sebastián sinds 2010 uit La Grande Boucle: Luis León Sánchez (2010 en 2012), Philippe Gilbert (2011), Tony Gallopin (2013), Alejandro Valverde (2014), Adam Yates (2015), Bauke Mollema (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2018) en Neilson Powless (2021) - in 2020 was er geen editie, wegens de coronapandemie.

Gaat Evenepoel voor een tweede zege in de Clásica? © GETTY

De enige uitzondering: Remco Evenepoel, die in 2019 in San Sebastián zijn eerste grote zege behaalde, als pas 19-jarige. Ook nu is de Schepdaalnaar weer van de partij, en ook zonder Tour de France in de benen. Wel met een hoogtestage in Livigno, na de Ronde van Zwitserland in juni. Evenepoel, die focust op de Vuelta, verbeterde op de verkenning een zogenaamde KOM van de Murgil Tontorra. Hij reed wel meer dan een minuut trager dan de toptijd op de hele klim. Enkel in het laatste minder steile gedeelte reed hij de snelste tijd ooit op Strava.

De vraag is ook of Evenepoel zal kunnen optornen tegen de Tourrenners, met name tegen Tadej Pogacar, die met zijn explosiviteit de Murgil Tontorra ook perfect moet aankunnen. Dat geldt ook voor titelverdediger Neilson Powless, David Gaudu, Michael Matthews, Alberto Bettiol, Aleksej Lutsenko, Valentin Madouas en Bauke Mollema, die in de vorige negen edities telkens de top 10 haalde.

Andere favorieten die niet uit de Tour komen: Girowinnaar Jai Hindley, Simon Yates, die de afgelopen week twee keer won in Spanje, veteraan Alejandro Valverde en Joao Almeida. En misschien ook het Spaanse toptalent Juan Ayuso. (Jonas Creteur)

