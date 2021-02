Noa Lang en Philippe Clement waren de auteurs van een dominant Club Brugge dat met een foutloos rapport aan 2021 begon.

Wat moet je beginnen tegen dit Club Brugge? De vraag lag op de lippen van iedere tegenstander van Blauw-Zwart tijdens de competitie en ook in de verkiezing van de beste speler en coach van de maand moet de tegenstand het hebben gedacht. Zelfs een fantastische maand voor Fashion Sakala en de gekke remonte van KV Mechelen onder Wouter Vrancken konden de Bruggelingen ook maar iets in de weg leggen. Het bleek allemaal te weinig om Noa Lang en Philippe Clement te onttronen, want ook in december bleken ze al de besten te zijn.

Lang is bijna met grote regelmaat man van de match en werd deze maand de échte patron en ster van dit Club Brugge. Met vier goals en vier assists in zes wedstrijden heeft hij steeds meer invloed op het spel en lijkt hij tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken steeds meer naar de achtergrond te verdringen.

Philippe Clement profiteerde dan weer van een maand zonder Europese verplaatsingen om zijn troepen alles te laten geven, maar ook genoeg rust te gunnen. Van de laatste 42 mogelijke punten, pakte Club er 37, terwijl geen enkel ander team in dezelfde periode meer dan 25 eenheden wist te winnen. Nogmaals het bewijs dat de regerende kampioen de laatste maanden geen gelijke kent in de Belgische competitie.

Het palmares Speler van de maand Augustus 2020: Raphaël Holzhauser (Beerschot) September 2020: Kaveh Rezaei (Charleroi) Oktober 2020: Xavier Mercier (OH Leuven) November 2020: Theo Bongonda (KRC Genk) December 2020: Noa Lang (Club Brugge) Januari 2021: Noa Lang (Club Brugge) Coach van de maand Augustus 2020: Karim Belhocine (Charleroi) September 2020: Marc Brys (OH Leuven) Oktober 2020: Marc Brys (OH Leuven) November 2020: Hernán Losada (Beerschot) December 2020: Philippe Clement (Club Brugge) Januari 2021: Philippe Clement (Club Brugge)

