Ieder dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Voor vandaag konden we echt niet om de sublieme prestatie van Kevin De Bruyne heen. Vijf weetjes over zijn wedstrijd tegen Denemarken.

Handelsmerk assists

België had het zwaar, heel zwaar, tegen een stug Denemarken. Tot Kevin De Bruyne na rust op het veld kwam en de scheve situatie helemaal rechttrok. Zijn eerste grote wapenfeit op dit EK: een sublieme assist voor Thorgan Hazard. 'Hij lijkt wel verbonden te zijn met de drone boven het veld', vertelde Sonck bij Sporza net na de match.

Opnieuw een assist dus voor de Rode Duivel van Manchester City. Met die sublieme pass zit De Bruyne al op iedere eindronde sinds 2014 met een assist achter zijn naam. Meer nog, in diezelfde periode zit hij al aan acht stuks over EK's en WK's heen. Daarmee was hij even de enige Europese speler die daarin slaagde in dezelfde tijdspanne. Tot zijn doelpunt viel, op assist van Eden Hazard. De aanvaller van Real Madrid zat zo aan 9 beslissende passes sinds 2014 en stak KDB in dezelfde wedstrijd nog voorbij. Niemand deed op zeven jaar tijd beter dan onze twee sterren.

Match made in heaven

Kevin De Bruyne en Eden Hazard vonden elkaar weer zoals vanouds. En ook daar was natuurlijk weer een opmerkelijke statistiek over. Beiden gaven een assist als invallers, het laatste duo dat daarin slaagde op een EK waren Robin van Persie en Arjen Robben voor Nederland tegen Frankrijk in 2008.

Buiten de zestien

Veel statistieken over assists dus, maar ook zijn goal was wederom uniek. Het was nog maar de eerste van KDB op een EK-eindronde.

Kevin De Bruyne is een blikopener voor de Rode Duivels: iemand die vanuit alle hoeken zijn ploeggenoten kan vinden, maar die ook uit alle hoeken kan scoren. Zo ook dit doelpunt. Het was al de tiende van zijn laatste veertien goals voor de Rode Duivels die De Bruyne maakte van buiten de zestien meter. Kevin De Bruyne is haast onhoudbaar op die manier.

Mister Europe

Met zijn 22ste goal in 81 interlands scoorde Kevin De Bruyne nu al in iedere internationale competitie waar hij ooit aan deelnam: Europa League (5 goals), Champions League (10), Nations League (1), wereldkampioenschap (2) en nu dus ook eentje op een EK. Nu nog een goal in een EK-finale?

Puntjes op de 'i'

45 minuten, meer tijd had De Bruyne niet nodig om zijn stempel te drukken bij de Rode Duivels. Met een assist en een goal is hij zo al betrokken bij twee van de vijf Belgische goals op dit EK. Even goed als Lukaku, maar stond al 180 minuten op het veld. Niemand deed beter bij de Rode Duivels.

In diezelfde periode had hij ook de meeste baltoetsen in de vijandelijke zestien meter (niemand deed beter of zelfs even goed), creëerde hij 2 grote kansen (niemand deed beter of zelfs even goed), schoot hij twee keer van zijn twee pogingen op doel en was hij dus twee keer beslissend. Wat een prestatie.

