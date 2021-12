Union, de autoritaire leider in een verrassende competitie, voegt weer een van zijn spelers toe aan het palmares van de speler van de maand. Deze keer is het Deniz Undav.

In vier maanden competitie is het al de derde keer dat een Unionspeler tot beste van de maand verkozen wordt. Voor Deniz Undav is het wel een primeur. In augustus en oktober won Dante Vanzeir, zijn alter ego in de aanvalslinie van de 3-5-2 van Union. Sindsdien is het vooral de Duitse spits van de Brusselaars die de overhand genomen heeft. In de drie wedstrijden in de maand november, die werd ingekort door de internationale break, vond Undav zes keer de weg naar de netten. Daarmee legde hij de ongenaakbaar gewaande Michael Frey aan de top van het doelschuttersklassement het vuur aan de schenen. Als de Zwitser de absolute zomerhit was, dan is Deniz Undav zonder twijfel de man van de herfst. Tegen Charleroi was hij al onhoudbaar en scoorde hij twee keer, maar de kers op de taart kwam er op verplaatsing tegen KV Oostende. Aan de kust trapte de trefzekere spits er maar liefst vier binnen. Logisch dus misschien dat Dante Vanzeir niet scoorde, want door een vreemde speling van het lot hebben de Duitser en de Rode Duivel nog nooit in één en dezelfde wedstrijd een doelpunt gemaakt. Een specialiteit van het huis. Union Sint-Gillis dendert intussen rustig verder, ondanks een thuisnederlaag in het eigen stadion tegen de mannen van Marc Brys. De Brusselaars zijn een van de meest efficiënte ploegen van de competitie in de maand november, in het spoor van het KAA Gent van Hein Vanhaezebrouck en het verrassende Seraing van Jordi Condom, tot coach van de maand verkozen. De Spanjaard doet deze keer beter dan een habitué van deze onderscheiding, Felice Mazzu, die ook dit seizoen al één keer met de lauweren ging lopen. De succescoach van Union zal nu ongetwijfeld tevreden zijn met een rol in de schaduw om de prestaties van zijn spits nog meer in de verf te zetten. Undav, die in de zomer van 2020 gratis werd opgehaald in de Duitse derde klasse, zou het geel-blauwe bestuur weleens veel geld kunnen opleveren. De bedoeling is alleszins niet om hem deze winter al te laten gaan. Union is nu immers ambitieus genoeg om het niet langer over het behoud te hebben, maar om de blik naar boven te richten. Deniz Undav, van zijn kant, droomt ervan om dit vormpeil zo lang mogelijk aan te houden en er een nieuwe start van te maken van een carrière die te lang in de schaduw gebleven is. Ook op het podium deze maand: de Gentse tovenaar Tarik Tissoudali op plaats twee en de verdedigende revelatie van OH Leuven Cenk Özkacar op de derde trede. Op het palmares van speler van de maand is voorlopig alleen Nikola Storm erin geslaagd om de hegemonie van Union te doorbreken. Maar de maand december biedt door de overvloed aan wedstrijden traditioneel veel lekkers, dus niet alleen aan de feesttafel. Kunnen de Brusselaars ook met het ingaan van de winter hun overwicht behouden?