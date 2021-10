Elke maand gaat Sport/Voetbalmagazine met de hulp van zijn lezers op zoek naar de beste speler. De stembulletins van begin oktober duiden Nikola Storm als winnaar aan.

Ook dit seizoen kiest Sport/Voetbalmagazine elke maand de beste speler in 1A. In augustus was dat Dante Vanzeir, voor Jelle Vossen en Stef Peeters. Het trio dat in september weerhouden werd leverde Nikola Storm op, voor Michael Frey en Paul Onuachu.

De buitenspeler van KV Mechelen klopt dus de beste twee prijsschutters uit 1A. Het toont aan dat je op 12 september zeven goals kan slikken tegen Anderlecht en drie weken later toch een prijs kan krijgen. Een mooie sportieve weerwraak ook voor een voetballer wiens voorbereiding verstoord werd. Eerst sukkelde Storm met de achillespees, dan met de rug. Het gevolg was dat de man die het Malinwa van Wouter Vrancken vorm moest geven door gebrek aan conditie het seizoen op de bank moest aanvatten.

Sinds zijn terugkeer in de basiself half augustus maakte Storm zes goals en gaf hij één assist. De helft van die productie verzorgde hij in september. Afgelopen vrijdag was alleen al zijn pass met de buitenkant van de voet geschilderd op het voorhoofd van Sandy Walsh de verplaatsing naar Mechelen waard. Het werd meteen ook de laatste wedstrijd van Mbaye Leye als hoofdtrainer van Standard. Dat Storm in een voetbalmatch niet zelf scoorde, was al geleden van 15 augustus.

Tijdens zijn opleidingsjaren bij Club Brugge bleef hij te vaak te ver weg van het doel van de tegenstander, maar vandaag lijkt hij net in zijn rol als doelschutter die vanop de flank komt het best tot zijn recht te komen. Dat verklaart misschien ook waarom hij zijn ongenoegen niet verborg toen Wouter Vrancken hem vrijdagavond op het uur verving tegen Standard. Zijn ploeg leidde op dat moment al met 3-0, maar de Nikola Storm van de afgelopen weken krijgt maar niet genoeg van het scoren.

Het is opvallend, de doelpuntenhonger van een speler die na de terugkeer van KV Mechelen in de Pro League de verloren jaren bij Club lijkt te willen compenseren. Het was net tegen datzelfde KV Mechelen dat Michel Preud'homme hem op een decemberavond in 2013 op het hoogste vlak liet debuteren. In tegenstelling tot zijn generatiegenoten die toen ook bij Club gelanceerd werden door MPH, zoals Boli Bolingoli en Sander Coopman, krabbelde Storm terug recht, door zichzelf om te vormen tot een ander type speler.

In zijn eerste jaren in 1A werd Nikola Storm wel eens verweten geen goeie statistieken voor te kunnen leggen. Sindsdien is hij onmisbaar geworden, zowel als afwerker als in het spel zelf, ook al herpakte KV Mechelen zich in januari net tijdens zijn afwezigheid in de rangschikking. Vervolgens was hij het wel die Mechelen, samen met Geoffry Hairemans, naar de top acht trapte.

In zijn weg naar boven heeft Storm geleerd vertrouwen op te doen en te scoren. Vandaag maakt hij de beslissende acties die je voorheen niet van hem verwachtte. Storm is een speler die in het nu voetbalt, zonder zich af te vragen wat de dag van morgen brengt.

Augustus 2021: Speler: Dante Vanzeir (Union) Coach: Felice Mazzu (Union) September 2021: Speler: Nikola Storm (KV Mechelen) Coach: Bernd Hollerbach (STVV)

