Het seizoen is nog jong, maar toch werd Dante Vanzeir door de redactie en de lezers al voor de tweede keer verkozen tot speler van de maand. Er was nochtans veel concurrentie. Bij de coaches ging de prijs naar Wouter Vrancken.

In het begin van het seizoen leek hij nog gewoon wat sneller ontwaakt te zijn dan de klassieke toppers van de competitie, die nog wat moesten warmlopen. Maar nu komt Dante Vanzeir via de grote poort zijn trofee opeisen. Het is een beloning ook voor het geweldige vormpeil van een club die oktober afsloot met een 12 op 12 én van een aanvaller die nog steeds even beslissend is: in 345 minuten scoorde de ex-Genkenaar vier keer en bovendien leverde hij twee assists af. Daarmee gaat hij zijn ploegmaat Deniz Undav, de Mechelse spits Hugo Cuypers en het Charleroiduo Ali Gholizadeh en Ryota Morioka vooraf. Het feest in het Dudenpark had even compleet kunnen zijn als in augustus ware het niet dat door de lezerspoll de excellente Wouter Vrancken het nipt haalde van Felice Mazzu als beste coach van de afgelopen maand.

Na een moeilijke maand september, waarin hij gedurende drie wedstrijden niet één keer beslissend was, herpakte Vanzeir zich in het begin van oktober. In het eerste weekend van de maand zette hij zijn ploeg met twee goals op weg naar winst tegen Cercle. Twee keer was het zijn wapenbroeder Deniz Undav die voor de laatste pass zorgde.

De volgende wedstrijd, de enige in eigen huis in een maand van uitmatchen, blijft vooral in de herinnering door Kaoru Mitoma, de held van de ommekeer tegen Seraing. Vanzeir speelde daarin een bijrol, maar zette zich niettemin op het scorebord. Een lange bal van Casper Nielsen en een aflegger van de onvermijdelijke Undav zetten de goalgetter van Union vrij aan de tweede paal, waar hij de gelijkmaker aantekende. Nadien verzekerde de Japanner met nog twee goals de zege voor de leider. Bij de 3-2 was het Vanzeir die de bal naar Mitoma speelde.

Een week later trachtte Eupen de rollen om te keren door zelf van een 0-2-achterstand tegen Union terug te keren. Maar nadat de Oostkantonners op 2-2 waren gekomen, ontpopte Vanzeir zich tot de verlosser van Union. Hij zette zich door op de linkerflank en schotelde vervolgens Casper Nielsen op de rand van de grote rechthoek de winning goal voor. Uitblinken op de momenten die belangrijk zijn, is bijna vaste prik geworden. Nog een keer op het veld van de Ghelamco Arena, waar Vanzeir een voorzet van alweer Undav afrondde.

'Het is misschien wel het beste aanvallende duo van onze competitie', zei een profetische Hein Vanhaezebrouck al even geleden. 'Ze zijn zeer complementair en werken voor de ploeg.' Een recept dat voor resultaten zorgt: zes van de negen doelpunten die Vanzeir maakte, kwamen er na een assist van Undav, terwijl de jongeman uit Beringen zelf twee keer een goal aanbood aan de Duitser.

Palmares Voetballer/Trainer van de Maand Augustus 2021 Dante Vanzeir (Union) Felice Mazzu (Union) September 2021 Nikola Storm (KV Mechelen) Bernd Hollerbach (STVV) Oktober 2021 Dante Vanzeir (Union) Wouter Vrancken (KV Mechelen)

