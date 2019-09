De Rode Duivels hernemen vanavond hun weg naar het EK 2020 met een uitmatch in San Marino. Piece of cake denken we allemaal, maar 'zelfs zo'n match is belangrijk', zegt redacteur Peter T'Kint.

Eden Hazard, Thorgan Hazard, Vincent Kompany en Axel Witsel. Vier van Roberto Martinez' basispionnen zijn er niet bij straks in het Stadio Olimpico di Serravalle, het nationale stadion van San Marino. Wie gaat hen vervangen?

'Als we vorige wedstrijden bekijken van de Duivels en ook naar huidige vorm loeren, zou ik toch gokken op een basisplaats voor Hans Vanaken links achter Romelu Lukaku. Hij viel al in voor aanvoerder Hazard op die positie en loopt ook min of meer in die ruimtes bij een dominant Club Brugge. Door de constante in zijn prestaties, zal de bondscoach hem zo wel durven belonen, denk ik.'

Schotse terugkeer

'In de verdediging zal Jason Denayer normaal z'n kans krijgen. Het moet zelfs bijna. Iemand van de BBC belde me nog dat ze uitkeken naar zijn terugkeer naar Schotland door z'n Celtic-verleden.' Die andere ex-Celtic-speler Dedryck Boyata, herstelt nog van een dijblessure en is er niet bij. 'Jan Vertonghen speelde afgelopen weekend z'n eerste competitieminuten in de Londense derby. Hij is altijd klaar voor de Duivels en SuperJan zal waarschijnlijk ook de aanvoerdersband mogen overnemen.'

Dendoncker speelde al tien wedstrijden sinds de start van het voetbalseizoen. © BELGAIMAGE

Door de afwezigheid van Witsel, zie ik Kevin De Bruyne doorschuiven naar de iets meer controlerende rol, al zal dat relatief zijn tegen San Marino. De bondscoach heeft een boontje voor de altijd goed voetballende Tielemans. Die twee zullen waarschijnlijk het centrale duo vormen. Misschien komt Leander Dendoncker in de ploeg tegen Schotland, al heeft de Wolves-middenvelder er al een drukke voetbalzomer opzitten met Europa League-voorrondes.'

'De flanken zullen het interessantst zijn. Ik hoop Yannick Carrasco aan het werk te zien, een gevoelsvoetballer. Iedereen verwachtte een transfer deze zomer terug naar Europa, iets waar hij in mei op aanstuurde. Maar hij zit een beetje vastgetekend aan zijn contract in China. Bij de Duivels zal hij zich aan Europa moeten tonen, want Thorgan nam het afgelopen anderhalf jaar zijn plek over.'

Hardwerkende Chadli

'Ik merk aan de houding van Nacer Chadli dat hij hard aan het werken is bij Anderlecht. Fysiek zit hij nog niet op WK-niveau, maar je zag tegen Kortrijk en Genk dat de winger zijn kwaliteiten niet verloor. Voorlopig telkens maar een helft, maar als hij een seizoenlang speelt, mag je hem zeker opschrijven voor het EK. Zo krijgen we dus drie concurrenten op links, met hun geluk dat ze polyvalent genoeg zijn voor verschillende posities.'

'Een beetje hetzelfde geldt eigenlijk aan de overzijde. Thomas Meunier zag Timothy Castagne sinds Rusland een serieuze sprong voorwaarts maken bij Atalanta. Terwijl de ex-Genkenaar basispion is en Champions League speelt, verkommert Meunier vaker dan hem lief is op de bank bij PSG. Zo maakt hij geen progressie. Dus voor hem wordt het tweeluik San Marino-Schotland, net als bij Carrasco, erg belangrijk.'

Alsof Meunier aan Januzaj wil duidelijk maken hoeveel kans San Marino maakt. © belgaimage

Nieuw bloed

'Voor Benito Raman en Yari Verschaeren leren en genieten. Aanvallend kan en mag Martinez al eens wat meer roteren, dus misschien krijgen ze speeltijd. De trainer wil ze vooral laten intgreren in de groep. Meestal neemt hij spelers eerst verschillende keren mee, alvorens ze effectief veel minuten te geven. Dat maakt het voor Leandro Trossard des te jammer dat hij moest afhaken.'

'De spelers willen zelf ook niet over 'maar San Marino' spreken. De Bruyne sprak over een zo hoog mogelijke score en ook die 30 op 30 moet een doel zijn. Zo houden ze de motivatie erin. Dat wordt volgens mij het algemene devies de volgende maanden. Nieuw bloed in de groep brengen en andere types uittesten. De concurrentie aanscherpen, want met Marouane Fellaini en Mousa Dembélé stopten slechts twee vaste waarden. Het worden dure, die 23 plaatsjes in mei.'