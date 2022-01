De spelers van 1B-club Mouscron weigeren voorlopig te trainen nadat wegens betalingsproblemen de lonen van december nog steeds niet gestort zijn, zo bevestigde de club donderdag in een mededeling.

Woensdagavond was al uitgelekt dat er betalingsproblemen waren opgedoken bij Les Hurlus, de nummer vijf in de 1B Pro League. De club neemt daar nu akte van, maar legt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid wel bij moederclub Lille. 'LOSC komt zijn verplichtingen immers niet na', klinkt het.

'De Franse club is ons een aanzienlijk bedrag verschuldigd, waarmee we het seizoen zonder problemen zouden kunnen uitdoen. Mouscron heeft immers zijn kosten zien toenemen, omdat heel wat LOSC-spelers naar Henegouwen kwamen. Zo konden onder meer Koffi en Onana op een hoog Belgisch niveau spelen, in plaats van in de Franse amateurreeksen. Dat leverde LOSC en de betrokken spelers aandacht van de media en financieel gewin op. Het is dan ook de schending van die overeenkomst die de club nu in woelige water heeft gebracht.'

