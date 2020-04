De spelers van Zulte Waregem en de clubleiding staan dichtbij een akkoord tot een algemene loonsvermindering. Het gaat om gemiddeld zo'n dertig procent.

Zulte Waregem had eerder al zijn sportieve staf, inclusief trainers, en het meeste van zijn personeel op het systeem van tijdelijke werkloosheid gezet. CEO Eddy Cordier had bij de andere profclubs gepleit om dat ook voor de spelers in te voeren, bij álle clubs,...

Zulte Waregem had eerder al zijn sportieve staf, inclusief trainers, en het meeste van zijn personeel op het systeem van tijdelijke werkloosheid gezet. CEO Eddy Cordier had bij de andere profclubs gepleit om dat ook voor de spelers in te voeren, bij álle clubs, om zo de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. De Pro League vroeg vorige week echter om dat systeem niet in te roepen (tenzij om "dringende economische redenen"). Waasland-Beveren deed dat gisteren echter wel, uit noodzaak. "Om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen."Zulte Waregem gaat echter niet zo ver. CEO Eddy Cordier dokterde een systeem uit waarbij de spelers vanaf april tot eind juni nog een vast basisloon krijgen. En op het verschil met hun normaal maandsalaris vijftig procent moeten inleveren.Spelers met relatief kleinere salarissen zouden in totaal zo'n twintig procent verliezen, de 'grootverdieners' ongeveer veertig procent, waardoor het voor de hele kern van Essevee om een loonsvermindering van dertig procent gaat.De spelersraad, met kapitein Davy De fauw als woordvoerder, heeft dat per mail voorstel voorgelegd aan alle spelers. Die zijn bereid om solidair te zijn met de club, in moeilijke omstandigheden, zo klinkt het.Op het tekenen van de documenten na is het akkoord zo goed als rond.