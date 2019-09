Christophe Henrotay, makelaar van onder meer Courtois en Mirallas, en een medewerker zijn woensdag opgepakt in een dossier van financiële fraude. Het zou losstaan van 'Operatie Propere Handen'.

Bij zeven huiszoekingen in België, Monaco en Engeland zijn vandaag twee verdachten opgepakt in een dossier van financiële fraude in het voetbal. Het gaat om spelersmakelaar Christophe Henrotay, die opgepakt werd in Monaco, en een medewerker, die de politie over de vloer kreeg in Luik.

Beiden worden verdacht van omkoping en witwaspraktijken bij voetbaltransfers. Bij welke transfers dit gebeurde, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt vooral of er sprake is van 'retro-commissies', dat zijn bepaalde constructies waarbij ook nog na de transfer sommen geld werden geïnd of doorgestort aan andere tussenpersonen.

Volgens het federaal parket zouden deze huiszoekingen het vervolg zijn van de eerdere huiszoekingen op de zetel van RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalbond eerder dit jaar. Bij die operatie werd onder meer de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar het Engelse Newcastle United onder de loep genomen. Henrotay was ook bij deze transfer betrokken.

Henrotay is geen onbekende in de Belgische makelaarswereld. Onder meer de Rode Duivels Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas zitten in zijn portefeuille. Twee jaar geleden regelde hij nog de transfer van Youri Tielemans van Anderlecht naar Monaco, maar met hem is de samenwerking ondertussen stopgezet.