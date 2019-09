Christophe Henrotay, spelersmakelaar van onder meer Thibaut Courtois, is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 250.000 euro.

Maandagochtend is spelersmakelaar Christophe Henrotay vrijgelaten door het Monegaskische gerecht nadat hij een borgsom van een kwart miljoen betaalde. Zo zat Henrotay in totaal twee weken vast. Op dinsdag 10 september werd de makelaar tijdens een huiszoeking in Monaco opgepakt in een dossier van financiële fraude. Diezelfde dag werd ook zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt in Luik. Beiden worden verdacht van witwaspraktijken en bendevorming bij voetbaltransfers. In tegenstelling tot Henrotay zit Cheniaux nog vast.

Het onderzoek focust zich vooral op de transfers van Anderlechtspelers Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba naar het Engelse Newcastle United en Youri Tielemans naar AS Monaco. Het gerecht nam ook 3 luxewagens, 7 miljoen euro, een boot en 2 appartementen in beslag.

Nu kan het Monegaskische gerecht wel nog beslissen om hem over te leveren aan België, maar die beslissing lijkt nog even op zich te wachten. Het onderzoek staat los van de zogenaamde 'Operatie Propere Handen' en is een gevolg van eerdere huiszoekingen op de zetel van voetbalclub RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalbond. In de tussentijd werd ook al ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt, maar hij kwam na een nacht in de cel weer vrij onder voorwaarden.

