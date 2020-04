De onderzoeksrechter en het parket zouden het speciale statuut van Monaco slecht ingeschat hebben.

Op de website van de Belgian Federation of Football Agents staat Christophe Henrotay nog altijd als vicevoorzitter, maar dat komt gewoon doordat ze nog niet geüpdatet werd. Henrotay bekleedt die functie al niet meer sinds half januari, toen hij zijn ontslagbrief verstuurde. Na de zomer wordt een nieuwe vicevoorzitter verkozen. Nu vernemen we dat de uitlevering van de makelaar, die werd verwacht sinds zijn ondervraging door het Belgische gerecht, misschien nooit zal plaatsvinden. De reden is een beoordelingsfout van de onderzoeksrechter en het parket. Terwijl de raadsman van Henrotay had voorgesteld dat hij zich zou komen verantwoorden in België, opteerden zij voor een andere procedure: achter hem aan gaan in Monaco. Vanaf dat moment was er een uitleveringsprocedure nodig om hem naar hier te krijgen, maar de onderzoeksrechter en het parket waren blijkbaar vergeten dat Monaco daarover geen verdrag heeft met andere landen. Bij een Europees mandaat kan alles heel snel gaan tussen lidstaten. Op Monaco is dat mandaat echter niet van toepassing en dus duurt alles veel langer. Zólang zelfs dat de onderzoeksrechter van plan zou zijn om de vraag tot uitlevering gewoonweg in te trekken. Het is ook wegens die tijdsduur dat het gerecht Christophe Cheniaux heeft moeten vrijlaten, de rechterhand en schoonbroer van Henrotay, die in België twee maanden in de cel heeft gezeten.