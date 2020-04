Spelersvakbond Sporta heeft woensdag een centrale spelersraad opgericht met vijftien vertegenwoordigers, allen actief bij clubs in 1A en 1B. Rode Duivels Vincent Kompany, Simon Mignolet en Hendrik Van Crombrugge zijn de bekendste namen.

De spelersraad wil in de toekomst een rol spelen binnen de beleidsorganen van het Belgisch voetbal. De Pro League reageerde alvast enthousiast op de oprichting van de spelersraad en liet weten eerstdaags een eerste onderhoud te willen organiseren.

'Naar aanleiding van de huidige coronacrisis heeft ACV Sporta ons als spelersvertegenwoordigers van alle clubs in 1A en 1B - vanuit 'ons kot' - verenigd in een WhatsApp-groep', legde de kersverse spelersraad uit in een persbericht. 'Drie weken geleden, stonden wij als tegenstrevers nog tegen mekaar op het veld. Vandaag, beseffen wij dat wij over de verschillende clubs heen, de krachten moeten bundelen. ACV Sporta verdedigt al jaren de belangen van de profvoetballers in België, maar - naar het voorbeeld van het buitenland - willen wij als spelers meer zichtbaar onze spelersvakbond ondersteunen en besturen.'

'Met deze open brief willen wij, als professionele voetballers, proactief een voorzet geven in de richting van de Pro League, de Belgische Voetbalbond en de verschillende overheden om onze centrale spelersraad te integreren in de beleidsorganen en in de reglementen. Als het over thema's gaat die een impact hebben op de positie van de spelers binnen het Betaald Voetbal, dan wil de centrale spelersraad actief meespelen. Dan willen we als hét nieuwe centraal bestuursorgaan van de spelersvakbond deel uitmaken van een constructief debat. Een debat dat wij niet in de media willen voeren.'

'Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij constructieve dialoog een positieve bijdrage kunnen leveren aan het Belgisch voetbal', eindigde de spelersraad. 'Wij zijn er ons van bewust dat sport - en voetbal in het bijzonder - een groot draagvlak heeft in onze samenleving. Pro League, KBVB en Ministers van Sport: wij zijn er van overtuigd dat we enkel samen een sterker product voetbal in België kunnen afleveren rekening houdend met de huidige maatschappelijke context. Dit is dé uitgelezen kans om - al dan niet virtueel - aan tafel te gaan zitten en kijken uit naar jullie antwoord hieromtrent. Want samen staan we sterker.'

De nieuwe spelersraad zal bestaan uit vijftien spelers: Simon Mignolet (Club Brugge), Vadis Odjidja-Ofoe (Gent), Zinho Vanheusden (Standard), Sebastien Dewaest (Genk), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Faris Haroun (Antwerp), Igor De Camargo (KV Mechelen), Davy De fauw (Zulte-Waregem), Jérémy Taravel (Cercle Brugge), Siebe Blondelle (Eupen), David Hubert (OH Leuven), Glenn Neven (Lommel), Joren Dom (Beerschot) en Guillaume François (Virton). Vincent Kompany (Anderlecht) maakt als vertegenwoordiger van de FIFPRO Global Player Council (de internationale spelersorganisatie) eveneens deel uit van deze groep.

Pierre François, de CEO van de Pro League, toonde zich in een eerste reactie tevreden met het initiatief. 'We zijn er van overtuigd dat een actief en constructief engagement van de spelers sowieso zal bijdragen tot een beter voetbal, een groter draagvlak voor het professioneel voetbal en tot een nog sterkere maatschappelijke betrokkenheid van onze sport.'

