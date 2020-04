Jacques Sys roept deze week de Pro League op om snel duidelijkheid te brengen over de eventuele stopzetting van de competitie. 'Het lijkt de Pro League aan moed te ontbreken'

De parking voor het stadion van OH Leuven staat vol auto's. Mensen lopen er op en neer. Ze zijn uitgerust met grote, volle tassen. Dat is niet onlogisch. Naast het stadion ligt een groot warenhuis. De bedrijvigheid daar steekt schril af tegen de stilte in het stadion. Het is het leven in coronatijden: levensnoodzakelijke boodschappen mogen nog worden gedaan, rond de sport hangt een haast heilige stilte. Met verlaten stadions en gesloten sporthallen. Ook in de kantoren van OHL heerst de Grote Stilte. Natuurlijk wordt er nog overlegd, over een toekomst die ook daar vol vraagtekens zit. Speelt de club voor de promotie nog een terugwedstrijd tegen Beerschot? Wordt 1A volgend seizoen opgetrokken naar achttien clubs? In een tijd waarin het coronavirus de hele wereld in zijn greep houdt, zijn er meer vragen dan antwoorden. Het lijkt de Pro League aan moed te ontbreken om te beslissen of er dit seizoen in 1A nog wordt gevoetbald. Niet alle clubs zitten daarover op dezelfde lijn. Hoewel het in deze tijd alleen om de gezondheid gaat, zijn sommige verenigingen bezig met hun eigenbelang. Marc Coucke ging hierbij zwaar uit de bocht. Terwijl hij tot voor kort herhaaldelijk opriep tot voorzichtigheid en het respecteren van de door de overheid opgelegde regels, vindt hij een stopzetting van de competitie op dit moment niet verstandig. De kronkelende ideeën van de Anderlechtvoorzitter zijn niet altijd te volgen. Toch zijn 19 van de 24 profclubs voor een onmiddellijke stopzetting van de competitie. Die beslissing kan niet snel genoeg worden genomen. Zodat er kan gewerkt worden aan een scenario voor volgend seizoen. Met achttien clubs in 1A, geen daler en Beerschot en OHL die promoveren? En wat gebeurt er met KV Oostende? En in 1B waar Lokeren en Roeselare dreigen te verdwijnen en van de vier overgebleven plaatsen in dat geval voorlopig er maar één wordt ingenomen, met name door Deinze. Er zijn knopen genoeg door te hakken. Die uitstellen is alleen maar tijdverlies. De coronacrisis treft het voetbal tot in het diepste van zijn ziel. Niet spelen betekent dat er geen inkomsten zijn en clubs problemen krijgen met de cashflow. Ze komen in acute geldnood. Zelfs personeel in technische werkloosheid zetten en spelers laten inleveren, is voor sommige verenigingen niet meer dan een druppel op een hete plaat. Vooral bij internationale topclubs blijkt de buitenissige rijkdom in een wereld zonder echte voedingsbodem. Ook in het buitenland, waar clubs haast gegijzeld worden door televisiecontracten, is er nog geen beslissing genomen over de voortzetting of stopzetting van de competitie. Sport is en blijft een geldmachine. Zoals bijvoorbeeld ook met de Tour duidelijk wordt. Het idee om die eventueel te organiseren zonder publiek is de waanzin voorbij. Na de coronacrisis zal het voetballandschap er anders uitzien. Veel transfers moeten niet verwacht worden. Clubs moeten zich hoe dan ook schikken in een nieuwe realiteit. Zeker straks als er abonnementen moeten worden verkocht en sponsorcontracten worden verlengd. Zeker voor het amateurvoetbal is dat een levensgroot probleem. In een interview zei Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League en KRC Genk, dat België als opleidingsland relevant zal blijven. Meer dan ooit, vertelde hij, zal het accent op de eigen jeugd moeten liggen, dat moet de rode draad zijn binnen de visie bij een club. Dat zijn woorden die ieder jaar worden uitgesproken, maar ook KRC Genk, dat over een gereputeerde jeugdacademie beschikt, begon aan het seizoen met 27 kernspelers, onder wie 16 buitenlanders. Benieuwd welke lessen er na de crisis worden getrokken.