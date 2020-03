Hoofdredacteur Jacques Sys wil u, de lezer, daarbij nog meer een stem geven.

Het coronavirus heeft ook de sportwereld tot stilstand gebracht. Dat is in die mate nog nooit gebeurd en niemand weet hoe lang deze pandemie nog zal duren. Het EK is uitgesteld, over de vraag of competities nog kunnen hervat worden, tast iedereen in het duister. Hooguit zijn er veel speculaties.

Sport/Voetbalmagazine bestaat juist op dit moment 40 jaar en brengt naar aanleiding daarvan deze week een mooi en prachtig geïllustreerd verjaardagsnummer. Een magazine vol indringende leesverhalen, stukken met veel nostalgie, maar ook een kijk in de toekomst, met portretten van die sporters die de volgende jaren een toonaangevende rol moeten spelen.

Ook in deze periode van sportluwte zal Sport/Voetbalmagazine u blijven informeren. Week na week. De journalistieke opzet zal niet veranderen, ook in een gewijzigd landschap zal u onder meer de polsslag van 1A en het internationale topvoetbal voelen en hebben we aandacht voor actuele gebeurtenissen. Alleen gaan we de komende weken meer specials en dossiers maken, meer thema's aansnijden en uitdiepen. Verhalen die anders worden opgezogen door de actualiteit.

Daar willen we u graag bij betrekken. Welke thema's wil u graag uitgediept zien? Wat zou u de komende weken in dit magazine aan bod willen zien komen? Wat wil u lezen? Laat het ons gerust weten. U kan een mail sturen naar jacques.sys@roularta.be

