Op woensdag 5 augustus is Sport/Voetbalmagazine helemaal terug met de competitiespecial.

Op 5 augustus krijgen de abonnees het magazine weer in de bus, dan is het blad ook weer verkrijgbaar in de handel.

Sport/Voetbalmagazine koos ervoor in een tijd dat de sportwereld tot stilstand was gekomen de publicatie even stop te zetten en de site verder uit te bouwen.

De traditionele competitiespecial is het eerste nummer na de onderbreking. Een bijbel voor het nieuwe seizoen, door de redactie zorgvuldig gemaakt in een tijd dat de competitieformule lang onduidelijk was.

Zouden het zestien clubs zijn, zeventien, of achttien? Zou de competitie op 8 augustus beginnen? Of wordt het kampioenschap uitgesteld? Het veranderde als het ware van dag tot dag.

De redactie van Sport/Voetbalmagazine hield met verschillende scenario's rekening. En kon vrijdagavond de definitieve planning invullen. Het uiteindelijke resultaat is een lijvige special van 212 pagina's dik. Met alle clubs uit 1A die compleet worden doorgelicht, maar ook met aandacht voor de clubs uit 1B. De ideale opwarmer voor een seizoen waar iedereen naar hunkert.

Op 5 augustus krijgen de abonnees het magazine weer in de bus, dan is het blad ook weer verkrijgbaar in de handel. Sport/Voetbalmagazine koos ervoor in een tijd dat de sportwereld tot stilstand was gekomen de publicatie even stop te zetten en de site verder uit te bouwen. De traditionele competitiespecial is het eerste nummer na de onderbreking. Een bijbel voor het nieuwe seizoen, door de redactie zorgvuldig gemaakt in een tijd dat de competitieformule lang onduidelijk was. Zouden het zestien clubs zijn, zeventien, of achttien? Zou de competitie op 8 augustus beginnen? Of wordt het kampioenschap uitgesteld? Het veranderde als het ware van dag tot dag.De redactie van Sport/Voetbalmagazine hield met verschillende scenario's rekening. En kon vrijdagavond de definitieve planning invullen. Het uiteindelijke resultaat is een lijvige special van 212 pagina's dik. Met alle clubs uit 1A die compleet worden doorgelicht, maar ook met aandacht voor de clubs uit 1B. De ideale opwarmer voor een seizoen waar iedereen naar hunkert.