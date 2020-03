Hoofdredacteur Jacques Sys gidst u deze week doorheen de nieuwe Sport/Voetbalmagazine.

Een nieuw logo, een nieuwe look, een nieuwe formule. Sport/Voetbalmagazine zit vanaf deze week in een nieuw jasje. Met een lay-out die strakker en moderner is en waarin de kracht van het beeld nog meer tot zijn recht moet komen. Spelen met lettertypes in de titel, luchtige pagina's, meer dan ooit oogt Sport/Voetbalmagazine als een nieuwsmagazine.

Het journalistieke concept van het blad is niet veranderd. Wel hebben we de actuapagina's vooraan wat hertekend, er zijn meer stukjes, kort en pittig, een mozaïek van wat er in het Belgisch voetbal gebeurt. En verder zijn er de gebruikelijke interviews, achtergronden en enquêtes. Geen loze geruchten, geen snelle en niet-gecontroleerde conclusies, geen oppervlakkigheid, maar gedegen en onderbouwde informatie, zoals dat binnen de filosofie past van alle bladen die door de Roularta Media Group worden uitgegeven. Meer dan ooit ook maakt dit magazine verder werk van de digitale transformatie. De brandende actualiteit is voor de site, met onder meer ook opinies, verrassende rubrieken, commentaren bij het nationale en internationale voetbal. Zo moet in dit snel veranderend medialandschap de toekomst zijn: de site als een alternatief dagblad, het magazine als duiding bij alles wat er in de wondere wereld van de sport gebeurt.

Sport/Voetbalmagazine oogt meer dan ooit als een modern nieuwsmagazine.

De redactie van Sport/Voetbalmagazine is uniek in zijn soort. Samen met ons Franstalig zusterblad Sport/Footmagazine vormen we één redactie, in het Brussels Media Center in Evere, op een steenworp van de luchthaven van Zaventem. Twee taalgroepen en twee culturen, één wekelijkse redactievergadering op dinsdagochtend, een inhoud die voor 65 procent identiek loopt, verrijkend is het telkens weer om met twee gemeenschappen één blad te maken. Ons magazine presenteert zich als een nationaal product. Zoals de Rode Duivels zijn samengesmolten tot één geheel, zonder communautaire tweespalt.

Binnenkort bestaan wij 40 jaar. Daarom is er volgende week een extra dik verjaardagnummer, 132 pagina's, waarin we per decennium aan de hand van twee grote interviews op 40 jaar sport terugblikken. Van Jan Ceulemans tot Youri Tielemans, ze praten uitgebreid over hun ervaringen. Daarnaast zijn er onder meer de meest markante covers en komen voor het eerst ook de abonnees aan het woord. Ook dat willen we in de toekomst meer doen: de lezer een stem geven.

Maar ook in dat nummer verliezen we de actualiteit niet uit het oog. Er is de strijd om het zesde ticket voor play-off 1. Met KRC Genk dat maar geen stabiliteit in zijn spel krijgt en het vertrek van vier belangrijke spelers nooit kon opvangen, ook niet met een nieuwe trainer. Met KV Mechelen dat zaterdag veel moeite had met een tegenstander als Eupen die in de loopgraven kruipt en met Anderlecht dat eindelijk weer wervelt volgens het DNA van het huis. Pas nu is er rust in de club en wordt er gewerkt met de filosofie die Vincent Kompany bij zijn aanstelling voor ogen had: jonge spelers laten doorstromen. Dat paars-wit op 27 (!) punten van Club Brugge staat zal niet echt de verwachting geweest zijn toen Kompany daar aan de slag ging.

Intussen wordt Bernd Storck bij Cercle Brugge net niet heilig verklaard en maken KV Oostende en Waasland-Beveren uit wie degradeert. Twee clubs die in de loop van de competitie twee keer van trainer veranderden. Acht trainerswissels werden er dit seizoen in totaal doorgevoerd. Eupen is de enige club die het hoofd koel hield toen het volop in het degradatiemoeras verzeilde. Los daarvan blijft het bij vele clubs moeilijk om een beleid van stabiliteit te voeren. Het is een elk jaar weerkerend verhaal.

@JacquesSys

Een nieuw logo, een nieuwe look, een nieuwe formule. Sport/Voetbalmagazine zit vanaf deze week in een nieuw jasje. Met een lay-out die strakker en moderner is en waarin de kracht van het beeld nog meer tot zijn recht moet komen. Spelen met lettertypes in de titel, luchtige pagina's, meer dan ooit oogt Sport/Voetbalmagazine als een nieuwsmagazine. Het journalistieke concept van het blad is niet veranderd. Wel hebben we de actuapagina's vooraan wat hertekend, er zijn meer stukjes, kort en pittig, een mozaïek van wat er in het Belgisch voetbal gebeurt. En verder zijn er de gebruikelijke interviews, achtergronden en enquêtes. Geen loze geruchten, geen snelle en niet-gecontroleerde conclusies, geen oppervlakkigheid, maar gedegen en onderbouwde informatie, zoals dat binnen de filosofie past van alle bladen die door de Roularta Media Group worden uitgegeven. Meer dan ooit ook maakt dit magazine verder werk van de digitale transformatie. De brandende actualiteit is voor de site, met onder meer ook opinies, verrassende rubrieken, commentaren bij het nationale en internationale voetbal. Zo moet in dit snel veranderend medialandschap de toekomst zijn: de site als een alternatief dagblad, het magazine als duiding bij alles wat er in de wondere wereld van de sport gebeurt. De redactie van Sport/Voetbalmagazine is uniek in zijn soort. Samen met ons Franstalig zusterblad Sport/Footmagazine vormen we één redactie, in het Brussels Media Center in Evere, op een steenworp van de luchthaven van Zaventem. Twee taalgroepen en twee culturen, één wekelijkse redactievergadering op dinsdagochtend, een inhoud die voor 65 procent identiek loopt, verrijkend is het telkens weer om met twee gemeenschappen één blad te maken. Ons magazine presenteert zich als een nationaal product. Zoals de Rode Duivels zijn samengesmolten tot één geheel, zonder communautaire tweespalt. Binnenkort bestaan wij 40 jaar. Daarom is er volgende week een extra dik verjaardagnummer, 132 pagina's, waarin we per decennium aan de hand van twee grote interviews op 40 jaar sport terugblikken. Van Jan Ceulemans tot Youri Tielemans, ze praten uitgebreid over hun ervaringen. Daarnaast zijn er onder meer de meest markante covers en komen voor het eerst ook de abonnees aan het woord. Ook dat willen we in de toekomst meer doen: de lezer een stem geven. Maar ook in dat nummer verliezen we de actualiteit niet uit het oog. Er is de strijd om het zesde ticket voor play-off 1. Met KRC Genk dat maar geen stabiliteit in zijn spel krijgt en het vertrek van vier belangrijke spelers nooit kon opvangen, ook niet met een nieuwe trainer. Met KV Mechelen dat zaterdag veel moeite had met een tegenstander als Eupen die in de loopgraven kruipt en met Anderlecht dat eindelijk weer wervelt volgens het DNA van het huis. Pas nu is er rust in de club en wordt er gewerkt met de filosofie die Vincent Kompany bij zijn aanstelling voor ogen had: jonge spelers laten doorstromen. Dat paars-wit op 27 (!) punten van Club Brugge staat zal niet echt de verwachting geweest zijn toen Kompany daar aan de slag ging. Intussen wordt Bernd Storck bij Cercle Brugge net niet heilig verklaard en maken KV Oostende en Waasland-Beveren uit wie degradeert. Twee clubs die in de loop van de competitie twee keer van trainer veranderden. Acht trainerswissels werden er dit seizoen in totaal doorgevoerd. Eupen is de enige club die het hoofd koel hield toen het volop in het degradatiemoeras verzeilde. Los daarvan blijft het bij vele clubs moeilijk om een beleid van stabiliteit te voeren. Het is een elk jaar weerkerend verhaal. @JacquesSys