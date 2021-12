Lees het edito van Jacques Sys in Sport/Voetbalmagazine van 22 december, het laatste nummer in zijn huidige vorm als weekblad.

De getuigenissen van Dejan Veljkovic in de Panoreportage van vorige week deden de voetbalwereld nog maar eens op zijn grondvesten daveren. Verbijsterend dat deze spijtoptant een podium kreeg om zonder de minste nuance eender wat te roepen, alsof hij zelf als een soort witte ridder door het voetballandschap stapt. En uiteraard worden alle beschuldigingen door iedereen met klem ontkend en draven er meteen een batterij advocaten op om de onschuld van hun cliënten van de daken te schreeuwen.

Toen dit blad zes jaar geleden een verhaal plande over de pogingen van Veljkovic om zich als huismakelaar van KV Mechelen te profileren, probeerde hij met dreigende taal de publicatie van dat stuk te verhinderen. Nadat dit wel verscheen volgde er, al dan niet door Veljkovic, inderdaad een boycot. Het was de tijd dat makelaars zich zonnekoningen waanden, verheven boven alles en iedereen.

Is er sindsdien iets veranderd? Sommige bestuurders die toen riepen dat de macht van de makelaars beperkt moest worden, gaan nog altijd met hen in zee. En dubieuze praktijken zitten tot in de diepste wortels van het voetbal.

Onmogelijk bleef het ook in 2021 om een beleid van continuïteit te voeren. Trainers zijn nog steeds wegwerpartikelen en clubs stellen hun eigen politiek nooit in vraag. Vorige week vrijdag moest Francky Dury na een lange staat van dienst bij Zulte Waregem opstappen. Het was een pijnlijke afgang. Dury kreeg de ploeg niet meer op de rails en had veel beter de eer aan zichzelf gehouden. Er werden hem kennelijk voldoende uitwegen geboden. Maar Dury hield halsstarrig vast aan een langdurig contract, ook al moet hij gevoeld hebben dat de vonk naar de spelers niet meer oversloeg. Het zijn alleen de sterkste persoonlijkheden die eer belangrijker vinden dan de laatste eurocent van dit contract.

Sport/Voetbalmagazine wordt een maandblad in 2022

Het magazine van deze week is het laatste van dit kalenderjaar. Maar het is tevens het laatste in zijn huidige vorm als weekblad. Door de voortdurende evoluties in het medialandschap en het steeds groter multimediaal karakter is het soms noodzakelijk om journalistieke formules te herzien en andere klemtonen te leggen.

Daarom schakelt Sport/Voetbalmagazine vanaf 3 februari over naar een maandelijks ritme. Met dezelfde diepgang die met het blad sinds zijn ontstaan in 1980 is verweven. We zullen nog meer investeren in onderzoeksjournalistiek en spraakmakende dossiers, in diepgravende en verrassende interviews, in actuele verhalen die vanuit een heel andere invalshoek zullen worden belicht, in analyses en opinies, met telkens weer veel aandacht voor de kracht van het beeld. Zo blijft Sport/Voetbalmagazine een referentie in de sportwereld, een blad dat achter het decor kijkt, indringend en verhelderend, maar vanuit een grote liefde voor de sport. Naast de twaalf maandbladen, met ook onze traditionele competitiegids, komen er ook vier wielerspecials en willen we meer inspelen op de wielerhype die er in dit land heerst. Daarnaast wordt onze site verder uitgebreid. Met nieuwe invalshoeken, met nieuwe rubrieken, met nostalgische mijmeringen en spitante meningen, en dit allemaal tegen een actuele achtergrond.

Iedere abonnee zal midden januari een brief krijgen met de concrete details rond de omschakeling van zijn abonnement naar de nieuwe formule. Op 3 februari valt dan het eerste nummer in de bus. Het wordt een nieuwe start: een dik en stijlvol magazine, met een luxueuze afwerking. We wensen onze lezers een voorspoedig 2022.

