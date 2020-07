De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) start met een telefoonnummer dat familieleden, trainers en artsen van jonge sporters die een hartstilstand hebben gekregen, kunnen bellen als ze vragen hebben. Dat maakte SKA woensdag bekend in een persbericht.

Het telefoonnummer komt er omdat een hartstilstand, zelfs indien hij niet dodelijk is, een ontwrichtende gebeurtenis is voor jonge sporters en hun omgeving. 'Mensen zijn ontredderd, zitten met grote vraagtekens, willen weten of het incident voorkomen had kunnen worden en of bloedverwanten misschien ook gevaar lopen', aldus SKA.

'In geval van overlijden twijfelen nabestaanden misschien over een autopsie (wat sinds vorig jaar mogelijk is op kosten van de overheid). Vandaar het telefoonnummer.'

Voor andere, minder direct betrokken mensen - sportouders, sportbegeleiders, sporters zelf - die vragen hebben over sportgerelateerde hartstilstand of die zich zorgen maken naar aanleiding van een incident, werd er een speciaal e-mailadres aangemaakt. Het telefoonnummer en e-mailadres kan teruggevonden worden op www.sportartsen.be op de pagina 'HARTSTILSTAND'.

Afgelopen zaterdag werd de sportwereld nog opgeschrikt door het plotse overlijden van de jonge wielrenner Niels De Vriendt (20) tijdens de wielerwedstrijd in Wortegem.

Het telefoonnummer komt er omdat een hartstilstand, zelfs indien hij niet dodelijk is, een ontwrichtende gebeurtenis is voor jonge sporters en hun omgeving. 'Mensen zijn ontredderd, zitten met grote vraagtekens, willen weten of het incident voorkomen had kunnen worden en of bloedverwanten misschien ook gevaar lopen', aldus SKA. 'In geval van overlijden twijfelen nabestaanden misschien over een autopsie (wat sinds vorig jaar mogelijk is op kosten van de overheid). Vandaar het telefoonnummer.' Voor andere, minder direct betrokken mensen - sportouders, sportbegeleiders, sporters zelf - die vragen hebben over sportgerelateerde hartstilstand of die zich zorgen maken naar aanleiding van een incident, werd er een speciaal e-mailadres aangemaakt. Het telefoonnummer en e-mailadres kan teruggevonden worden op www.sportartsen.be op de pagina 'HARTSTILSTAND'. Afgelopen zaterdag werd de sportwereld nog opgeschrikt door het plotse overlijden van de jonge wielrenner Niels De Vriendt (20) tijdens de wielerwedstrijd in Wortegem.