Michel Preud'homme heeft zijn werkzaamheden bij Standard Luik stopgezet. De 62-jarige Luikenaar, die het voorbije seizoen sportief adviseur was bij de Rouches, zag zijn contract aflopen op 30 juni en besliste dat niet te verlengen.

Preud'homme keerde in mei 2018 terug naar Standard als hoofdtrainer en vicevoorzitter. Na het door de coronacrisis stopgezette seizoen 2019-2020 stopte hij als trainer, maar bleef als sportief adviseur wel betrokken bij de club. Ook die functie houdt hij nu voor bekeken.

Geen successen

Het voorbije seizoen werkte Standard af met de Fransman Philippe Montanier en de Senegalees Mbaye Leye als coaches. Dat werd geen succes.

De Rouches haalden nog de Europe play-offs maar werden daarin laatste. In de bekerfinale was Racing Genk te sterk.

Trainer

Het was voor Preud'homme zijn derde passage op Sclessin. Als doelman was hij tussen 1977 en 1986 actief voor de Luikenaars.

In 2000 keerde hij terug naar de club van zijn hart. Hij vulde er verschillende functies in en was hoofdtrainer tussen januari 2001 en juni 2002 en in de seizoenen 2006-2007 en 2007-2008. In dat laatste jaar hielp hij Standard aan een eerste landstitel in 25 jaar.

