De 25-jarige Antwerpenaar Jolan F., sinds kort sportief directeur van KSV Roeselare, is vorige week aangehouden op verdenking van aanranding van minderjarige voetballers en het aanzetten tot ontucht. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het Antwerpse parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen een 25-jarige man uit Berchem die jonge voetballers zou hebben benaderd en hen een contract bij voetbalclubs zou hebben beloofd in ruil voor seksuele gunsten.

Het onderzoek startte volgens het parket midden juni na een aangifte. Vorige week leidde dat vervolgens tot een gerechtelijk onderzoek wegens aanranding van -16-jarigen, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming en aanzetten tot ontucht door middel van grooming. 'De lokale recherche van PZ Antwerpen voert het onderzoek en daarin zijn op dit moment vijf minderjarigen tussen 13 en 18 jaar in beeld als slachtoffer', aldus nog het parket. 'In deze fase van het onderzoek valt niet uit te sluiten dat er nog meer slachtoffers zijn.' De verdachte verschijnt woensdag voor de raadkamer.

De slachtoffers zouden niet zijn aangesloten bij KSV Roeselare, waar de verdachte nog maar sinds juli aan de slag was. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om minderjarigen uit onder meer het Antwerpse die de man via sociale media en chatberichten benaderde en aan wie hij oneerbare voorstellen deed. Intussen is er ook sprake van een onderzoek door het parket van Kortrijk naar wanpraktijken over zijn beleid als sportief directeur. KSV Roeselare stelde Jolan F. al in gebreke voor loze beloften en vervalste contracten.

