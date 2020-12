De wegen van sportief directeur Miguel Torrecilla en Waasland-Beveren scheiden. De 51-jarige Torrecilla was slechts drie maanden aan de slag op de Freethiel.

'Miguel Torrecilla was belangrijk om samen met de nieuwe eigenaars de fundamenten te leggen voor het goede werk dit seizoen. We zijn hem dan ook heel dankbaar voor al zijn harde werk', klinkt het in een communiqué. 'De club wenst Miguel heel veel geluk bij zijn nieuwe project.'

De Spanjaard, die in eigen land ervaring heeft als sportief directeur bij onder andere Sporting Gijon, Real Betis en Celta Vigo, zou volgens Spaanse media de nieuwe technisch directeur worden van tweedeklasser Real Zaragoza.

Torrecilla werd op 1 september aangesteld in het Waasland en moest de sportieve lijnen van project van Bolt Football Holdings, de nieuwe Amerikaanse eigenaars, uitzetten. Het bestuur van Waasland-Beveren zal samen met CEO Antoine Gobin 'spoedig' een nieuwe sportief directeur aanstellen.

