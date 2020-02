Sporting Lokeren heeft vrijdagmorgen in een persbericht geprobeerd alle gemoederen nog eens te doen bedaren. De rode lantaarn in 1B ontkende het faillissement te zullen aanvragen en liet weten "de bestaande pistes die de toekomst van Lokeren kunnen vrijwaren alle kansen te geven".

Het water staat Lokeren financieel al enkele weken tot aan de lippen. Eind januari leek een overname door de Chinese groep Ke Hua Sports in kannen en kruiken, maar een akkoord blijft voorlopig uit.

'Na overleg met de verschillende betrokken partijen heeft de Raad van Bestuur gisterenavond laat unaniem besloten om de nu bestaande pistes die de toekomst van Sporting Lokeren kunnen vrijwaren alle kansen te geven', begonnen de Waaslanders in hun persbericht. 'In ieder geval wordt er, in tegenstelling tot allerlei geruchten, geen faillissement aangevraagd.'

'De komende dagen zal de club trachten die bestaande pistes te synchroniseren en te finaliseren. De club en de gesprekspartners vragen begrip voor het feit dat er op dit ogenblik geen verdere details kunnen worden gegeven teneinde de vertrouwelijkheid en de sereniteit van de gevoerde besprekingen te garanderen.'

Voorzitter Louis de Vries gaf nog mee dat er nog geen oplossing werd gevonden, maar dat er verder gewerkt wordt. 'We hebben gisteren tot laat in de avond gewerkt. Trouwens, dat doen we al een hele poos. Ik slaap de laatste dagen zelfs niet meer. Ik wil Sporting Lokeren weer financieel gezond maken. Wij hebben een cashprobleem, dat ontken ik zeker niet, en daar werken we verder keihard aan. En daarvoor bewandelen we diverse pistes. We zoeken naar een vorm van een kapitaalsinjectie, een aankoop van aandelen, enzovoort. Het is de bedoeling zo snel mogelijk een doende oplossing te finaliseren en zo de club opnieuw financieel gezond is.'

Eén van de namen die genoemd worden als reddende engel is die van Willy Carpentier, oud-ondervoorzitter van de club. 'Ik kan niet ontkennen dat we met hem gepraat hebben', vervolgde De Vries. 'Maar de heer Carpentier staat erop dat hij niet in de actualiteit wil komen. Hij maakt deel uit van een onderdeel van een welbepaalde piste. Maar dat is niet de enige piste. Ik kan enkel maar zeggen dat we verder doen op Daknam. En ik blijf bevestigen. Een faillissement van Sporting Lokeren was en is niet aan de orde.'

Lokeren is als rode lantaarn in de Proximus League al zeker veroordeeld de play-downs om het behoud te verzekeren. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een 'best of five' voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.

