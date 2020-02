Er hangen donkere wolken boven Lokeren. De deal met de Chinese investeerder Ke Hua Sports is nog steeds niet rond en de degradatie naar Eerste Amateur lijkt steeds dichterbij te komen.

Na weken van onderhandelingen vindt Roger Lambrecht begin juni 2019 een overnemer voor zijn Sporting Lokeren. Ex-spelersmakelaar Louis de Vries wordt de nieuwe sterke man bij de club die is gedegradeerd uit de Jupiler Pro League.Nadat in de zomer bekend is geraakt dat Waasland-Beveren en KV Mechelen in 1A mogen uitkomen, dienen Sporting Lokeren en Beerschot Wilrijk klacht in. Beide clubs vinden dat ook zij recht hebben op een plaats in de hoogste klasse. Ze stuiten op een 'njet' bij de Pro League.Louis de Vries blijft niet bij de pakken zitten. Ervaren rotten Jelle Van Damme en Seth De Witte worden naar Daknam gehaald. En met Giorgi Beridze en de Japanners Amano en Koike huurt de ploeg ook enkele talentvolle spelers. Lokeren leeft op hoop.Na zes wedstrijden hebben de Waaslanders echter nog maar twee punten gepakt. Glen De Boeck wordt op 17 november dan ook bedankt voor bewezen diensten. Eerder die dag heeft de trainer nog een speech gegeven op de boekvoorstelling van voorzitter De Vries, een goede vriend. In het spoor van de T1 worden ook zijn assistenten Lorenzo Staelens en Freddy Heirman de laan uitgestuurd.Stijn Vreven wordt de nieuwe coach bij Lokeren. De Limburger debuteert hoopvol tegen zijn ex-ploeg Beerschot (1-1), maar de weken nadien wordt opnieuw verloren tegen Leuven (2-1) en Roeselare (1-3). Ook Vreven lijkt de zwalpende trein niet op de rails te krijgen.Ondertussen wordt duidelijk dat de ploeg niet alleen op sportief vlak in een diep dal zit. Leveranciers klagen over achterstallige betalingen en ook De Boeck, Staelens en Heirman zeggen nog geen cent van hun ontslagvergoeding te hebben gezien. Eind december worden de Waaslanders door de licentiecommissie van de KBVB op de vingers getikt voor hun financieel wanbeleid. Lokeren krijgt een transferverbod voor de wintermercato.De Vries maakt zich sterk dat hij tijdig kan bewijzen dat Lokeren wél aan alle eisen voldoet en dat het transferverbod zo kan opgeheven worden. In de loop van januari vertrekken onder meer Lukas Marecek en Mickaël Tirpan, maar een nieuwkomer is er nog altijd niet te bespeuren op Daknam.Eind januari maakt De Vries bekend dat er een sponsordeal gesloten is die de club 'volledig financieel gezond maakt'. Het gaat om een overeenkomst met de Chinese groep Ke Hua Sports. De supporters hopen dat Lokeren in de laatste dagen van de transferperiode alsnog enkele versterkingen kan binnenhalen, maar komen bedrogen uit. 'Veel mensen vrezen dat die deal met de Chinezen gewoon een luchtkasteel is', zegt Jens Van Der Voorden, een van de voortrekkers bij supportersgroepering Authentics Lokeren.Intussen heeft ook de medische staf van Lokeren collectief ontslag genomen. De reden: de dokters en kinesisten zijn al maanden niet betaald. En daar stopt het niet, volgens Van Der Voorden. 'Ook sommige spelers kampen met een loonachterstand.'Na de verloren wedstrijd tegen Union (0-2) verzamelde een grote groep supporters voor de hoofdingang. 'Louis buiten', klonk het luidkeels. Er werd een onderhoud tussen het bestuur en de fans gepland, maar die bedankten daarvoor in een open brief.Vrijdag werd er alsnog een nieuwe afspraak gemaakt tussen het Lokerse bestuur en de ondertekenaars van die brief. 'We willen vooral dat het bestuur open en eerlijk communiceert. Als dat niet lukt, zullen er sowieso nog acties van onze kant volgen', klinkt het bij Van Der Voorden.Lokeren staat met negentien punten allerlaatste in de Proximus League. Met nog drie speeldagen voor de boeg lijkt de 'best-of-five' die over degradatie beslist onafwendbaar voor de ploeg van Stijn Vreven.