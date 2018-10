Sporting Lokeren ontslaat trainer Peter Maes na slechte resultaten

De club verwijst naar de teleurstellende resultaten van de jongste weken. 'Sporting Lokeren heeft na twaalf wedstrijden 6 punten. Die sportief negatief uitvallende resultaten hebben de club ertoe gebracht om de samenwerking met coach Peter Maes te beëindigen. Arnar Vidarsson neemt zijn taken tot nader order over', klinkt het.

Maes bezorgde de club in het verleden al heel wat successen. Hij leidde Sporting Lokeren tweemaal naar een zege in de Beker en dwong een aantal keer een plaats af in Play Off I. Vorig seizoen wist hij de ploeg in de hoogste afdeling te handhaven en was hij ook behoorlijk succesvol in Play Off II.

Maar dit seizoen kon de club niet aanknopen bij die goede eindronde van vorig seizoen en dus drong ingrijpen zich op, luidt het op de website van Sporting Lokeren. De club wenst Maes succes toe in het vervolg van zijn carrière.

De trainer bracht afgelopen week nog een nacht in de cel door, in het kader van het fraudeschandaal in het Belgische voetbal. Maes werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Hij mag geen contact hebben met de pers.